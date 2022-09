Nå blir det billigere å reise kollektivt i Oslo

– Der var'n utløpt fra i går. Da blir det ny billett.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) åpner Ruter-appen på trikken fra Adamstuen til Oslo sentrum.

– Enkeltbillett. Her står det 39 kroner. Det er snart historie, slår byrådslederen fast.

20 prosent billigere i snitt

I Oslo-budsjettet som hans byråd legger fram onsdag, foreslår de å sette av 200 millioner kroner til å senke prisene fra nyttår.

I snitt blir enkeltbilletten 20 prosent billigere.

– Vi lanserer et nytt billettprodukt. Det er en gladnyhet for byens befolkning, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

– Det betyr at enkeltbilletten blir billigere jo oftere du reiser. Formålet er at det skal bli billigere å reise kollektivt og kombinere det med sykkel og gange og for eksempel hjemmekontor, altså et nytt reisemønster, sier hun.

Konkurranse med elbil

– Vi må få folk tilbake til kollektivtrafikken. Vi ser at vi også har fått konkurranse fra elbilen i enkelte deler av Oslo, legger Johansen til.

Han legger også vekt på at billigere kollektivbilletter er god fordelingspolitikk. «Alt» blir dyrere, og mange av dem som sliter med å få endene til å møtes, er avhengig av kollektivtrafikken.

– Dette kan gi dem et lite løft i en krevende økonomisk hverdag, sier Johansen.

BILLETT PÅ MOBIL: SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll, MDG-byråd Sirin Stav og Ap-byrådsleder Raymond Johansen bruker alle Ruter-appen. Foto: Olav Juven / NRK

Ble lovet for tre år siden

Billigere billetter var et løfte i byrådsplattformen i 2019, men det skulle en pandemi til før løftet ble innfridd.

Mange kunder har etterlyst mer fleksible billetter tilpasset en ny situasjon. Med noen dager i uka på hjemmekontor har mange vegret seg for å investere i månedskort.

Dyre enkeltbilletter har gjort at tidligere kollektivreisende i stedet har valgt bilen.

Passasjertallene stiger jevnt og trutt, men Ruter har fortsatt færre reisende enn før pandemien. Sist uke var passasjertallet 94 prosent av normalt.

Kritikk for sommel

Både Ruter og politikerne har fått kritikk for å ha somlet med å komme opp med en løsning tilpasset folks nye arbeidshverdag.

– Det har absolutt vært en etterspørsel etter mer fleksible billetter. Dette har Ruter jobbet med over tid. De har først måttet lansere en ny app, og nå kommer endelig disse nye, fleksible billettene, sier Sirin Stav.

Drøyt 400 Ruter-kunder har testet ut en ny type billett siden februar, kalt «Reis». Jo flere billetter du kjøper, jo billigere blir det.

Den personlige rabatten beregnes ut ifra hvor mye du har reist de siste 30 dagene.

Systemet som rulles ut i full skala neste år er basert på prøveprosjektet, selv om priseksemplene ikke nødvendigvis stemmer.

REIS: Slik ser Reis-billetten ut i pilotprosjektet som i overkant av 400 kunder har deltatt i siden februar. Foto: Ruter

Velger du kollektivtransport flere enn 21 ganger i måneden, vil det fortsatt lønne seg med månedskort. Månedskortet blir ikke billigere. Det koster i dag 814 kroner.

Kun i Oslo

Foreløpig er det reisende i sone 1 som får glede av det nye opplegget. Det vil si Oslo og deler av Bærum.

For at det skal gjelde i hele Ruter-området, må også Viken fylkeskommune eventuelt legge penger på bordet. Fordi Viken eier Ruter sammen med Oslo, må likevel Viken godkjenne at Oslo-passasjerene får en egen rabatt.

– Det beste for trafikkforholdene, for miljøet, for klima og for byen Oslo er at flere tar kollektivtrafikk.

– Det er et fantastisk kollektivtilbud i Oslo, ett av de beste i Europa. Da bør folk bruke det, avslutter byrådsleder Raymond Johansen.