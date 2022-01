Ber innbyggere spare på vannet: – Kan måtte sette inn strengere tiltak

– Det er ikke kritisk foreløpig, men hvis det fortsetter med lite nedbør, kan det bli et kritisk nivå. Vi følger godt med og må vurdere ytterligere tiltak dersom vi ser at det er behov for det.

Det sier fungerende kommunikasjonssjef Simen Strand Jørgensen i Vann- og avløpsetaten.

De ber nå oslofolk spare vann fordi det er lav vannstand i magasinene.

Etaten er nå i gang med å hente vann fra vannverk i Bærum og på Romerike.

Lite snø og rehabilitering

Hovedårsaken til den lave vannstanden er lite snø og nedbør i vinter.

– Vi håper selvsagt at det kommer mer nedbør fremover, men det kan vi ikke være trygge på. Derfor har vi sett oss nødt til komme med denne oppfordringen, sier direktør i etaten, Anna Maria Aursund, i en pressemelding.

I tillegg har etaten selv tappa ned et annet vann som tilfører vann til Maridalsvannet for å rehabilitere damanlegget, nemlig Gjerdingen nord i Nordmarka.

Kommunen kommer nå med en rekke anbefalinger:

Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la krana renne mens du pusser tennene.

Bruke øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruke den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Å skru av vannet under tannpuss er noe av det innbyggerne bør gjøre, mener kommunen. Foto: Frank May / NTB scanpix

Kan stramme inn

Jørgensen i Vann- og avløpsetaten sier til NRK at det kan komme strengere tiltak enn bare anbefalinger.

– Det er ikke kritisk for øyeblikket, men vi gjør dette for å sikre at vi har nok vann og da er det slik at vi kommer til å følge med jevnt fremover og hvis vi ikke får mer nedbør så kan det bety at vi må sette inn strengere tiltak, sier han.

– Det kan for eksempel være vannrestriksjoner mot hagevanning, bilvask og slike ting.

Han understreker at sjansen for at Oslo går tom for vann er liten.

– Det er ikke noe grunn til å bekymre seg for at vannet blir brukt opp, men hvis alle legger inn en liten innsats så vil det ha en stor betydning for vannbeholdningen utover våren.

Har ikke reserveforsyning

At Oslos vannforsyning er sårbar har vært kjent siden rett etter krigen.

Allerede etter sammenslåingen av Aker og Oslo i 1948 ble det vurdert at byen burde ha to hovedvannkilder for å kunne håndtere eventuelle kriser. De første utredningene ble satt i gang i 1965.

Men det var først etter Mattilsynet gikk lei kommunalt sommel og truet med millionbøter politikerne fikk fart på seg.

Det endelige vedtaket om å hente reservevann fra Holsfjorden ble gjort i november 2019.

Mistillit

Det er dette prosjektet som i fjor gjorde at byrådet gikk av etter mistillit mot daværende byråd Lan Marie Berg.

Bystyret mente hun ikke hadde informert dem om at prosjektet var blitt mye dyrere enn antatt.

Daværende byråd Lan Marie Berg (MDG) fikk fyre av den første salven på anleggsområdet på Huseby i Oslo i fjor. Vannet skal føres dit i tunnel fra Holsfjorden i Lier. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Nå er planen at reservevannsløsninga skal være ferdigstilt i 2028. Prislappen er nå på 27 milliarder kroner.

Etaten mener situasjonen viser hvor viktig det er å få reservevannløsninga på plass.

– Siden vi bare har én drikkevannskilde i Oslo så er vi i en sårbar situasjon, og det er en av grunnene til at vi er under arbeid med en ny vannforsyning i Holsfjorden som er ferdig i 2028, sier Jørgensen.