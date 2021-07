Oslo begynner med drop-in-vaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om 80 prosent av befolkninga i Oslo nå har fått første dose av koronavaksina er det fortsatt for få blant de yngste som er vaksinert.

Og mange av Oslos bydeler opplever at folk takker nei til vaksine eller ber om å få den senere.

– Det er frivillig å ta vaksinen. For de som ønsker å bli vaksinert, men av en eller annen grunn ikke har fått gjort det enda vil tilbudet om drop-in gjøre det enklere og mer fleksibelt, sier helsebyråd Robert Steen.

Han legger til at vi ikke kvitt pandemien hvis ikke så mange som mulig tar vaksinen.

– Det er et felles ansvar, så min klare oppfordring er: ta vaksinen så raskt som mulig, sier helsebyråden.

Kun for Oslos befolkning

Derfor skal Oslo fra mandag av tilby drop-in-vaksinering.

Bydelene i Oslo er innkalt til et møte om dette på torsdag.

Helsemyndighetene i Oslo bekrefter at man vil begynne med drop-in fra mandag 19. juli, og at tilbudet mest er rettet mot dem de ikke har fått tak i for ordinære vaksinetimer.

Drop-in-tilbudet gjelder kun for dem som ikke har fått første dose, ikke for de som skal ha dose 2.

Man melder seg til drop-in i den bydelen man bor ved å møte opp på vaksinesenteret. Du vil da bli satt opp til dose 2 på samme sted. Er man allerede satt opp på en vaksineringstime skal den oppsatte timen benyttes, opplyser Oslo kommune.

Dette er bare et tilbud til personer bosatt i Oslo kommune, eller som på andre måter oppholder seg i byen. Som for eksempel studenter, ifølge kommunen.

I gang i Tromsø

Tirsdag kveld åpnet Tromsø kommune for drop-in timer slik at ingen vaksinedoser går til spille.

– Jeg er egentlig satt opp på time midt i ferien min, så kan jeg unngå å avbryte den for å reise tilbake for vaksine hadde det vært fint, sier Robert Karlsen.

Robert Karlsen møtte opp utenfor vaksinesenteret i Tromsø for å få drop-in-vaksine før ferien. Foto: Laila Lanes / NRK

Han er en av dem som stilte seg i kø tirsdag kveld for å få en av dosene. Tilbudet gjelder kun for folk som er bosatt i Tromsø, og som ikke har fått koronavaksine tidligere.

Kommuneoverlege Katrine Kristoffersen sier det er vanskelig å si hvor mange doser som blir til overs, men ber folk om å melde seg slik at dosene blir brukt opp.

– Jeg håper og tror at vi kan få brukt de vaksinedosene som vi har satt av hver dag, sier Kristoffersen.

Brukes ikke dosene opp i løpet av en time, må disse kastes. Derfor åpner vaksinasjonssenteret dørene på ettermiddag og kveldstid, etter at planlagt vaksinering er ferdig.

Doser til overs

Flere andre kommuner har valgt å begynne med drop-in. Bergen begynte for eksempel tirsdag. Ås begynte forrige uke.

Årsaken for alle kommunene er at de har slitt med å fylle vaksinetimer i juli.

Dette har også vært tilfelle for flere bydeler i Oslo. Mange har ikke møtt opp til timen sin, mens andre takker nei fordi de vil ha vaksinen senere.

Resultatet er at tusenvis av doser blir stående ubrukt.

Noen få apotek i Oslo har tidligere tilbudt drop-in-vaksinering, men det er først nå kommunen tilbyr dette i sitt program.