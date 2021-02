Representantskapet i Oslo Arbeiderparti har tirsdag kveld vedtatt å beholde Ullevål sykehus.

– Oslo trenger Aker sykehus, Ullevål sykehus og rikshospitalet på Gaustad, sier Leder i Oslo Ap Frode Jacobsen.

Hvorfor har det tatt så lang tid for Oslo Ap å snu i denne saken?

– Vi har brukt tid på å diskutere dette og komme fram til løsninger som vi syns er riktig. Vi har aldri vedtatt å legge ned Ullevål eller Gaustad. Når regjeringen og Helse sør-øst skaper usikkerhet må vi skjære gjennom, sier Jacobsen.

Frode Jacobsen, leder Oslo Arbeiderparti. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ap sentralt er uenig

Oslo Ap får imidlertid ikke støtte fra sine partikolleger sentralt.

Ingvild Kjerkol er helsepolitisk talsperson i Ap. Hun mener at det ikke er aktuelt med nye sykehus på Ullevål, Gaustad og Aker.

Det sa hun til Aftenposten for to uker siden da forslaget om å bevare Ullevål kom.

Til det Kjerkol sier, svarer Jacobsen at de kommer til å være uenig i denne saken.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

I 2019 ønsket Oslo Ap en ny utredning av Ullevål som framtidig sykehus – lenge etter at det var vedtatt å legge det ned.

Vedtaket var enstemmig. Tross sterke motforestillinger fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap)

Vil legge ned Ullevål sykehus

Planen for det nye Oslo universitetssykehuset er tre sykehus.

Et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Ullevål skal legges ned og tomta selges.

Oslo Ap vil beholde Ullevål sykehus. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

På Gaustad og Aker skal det bygges helt nye sykehus. Radiumhospitalet skal oppgraderes.

Vil beholde sykehuset

Nedleggelsen av Ullevål sykehus har fått stor motstand.

Motstanden kommer fra folkene som jobber der, fagforbund og fagmiljø.

Også stadig flere politikere vil ha en omkamp om sykehuset.

Blant partiene i Oslo bystyre, er det bare Høyre som ønsker å legge ned Ullevål. Nå som Ap har snudd i saken.

Rødt, FNB, SV, MDG, KrF, Venstre og Frp vil beholde sykehuset.