– Vi må la eldre mennesker få verdige liv. Det er det dette dreier seg om, sier hun til NRK.

Lege og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland stiller selv til valg til Oslo bystyre i høst.

Sammen med Aps byrådsleder og eldrebyråd la hun fram et av Oslo Arbeiderpartis viktigste valgløfter på det flunkende nye Lambertseterhjemmet tirsdag.

– Alle andre skal få hjelp

Selv har hun ikke behov for Oslo kommunes omsorgstjenester. Enn så lenge.

– Jeg er 84. Min mann er snart 87. Vi klarer oss bra, men jeg må jo hjelpe ham en del.

– Men vi vet også at når vi er på 80-tallet, kan det når som helst skje at det ikke lenger er tilfelle at vi klarer oss selv.

– Og da forventer du at hjelpeapparatet er på plass?

– Vel, det har jeg ikke tenkt så mye på. Men jeg er opptatt av at alle andre skal få det de trenger, sier Oslo Aps superveteran.

AP-LØFTE: Helse- og eldrebyråd Marthe Scharning Lund, Gro Harlem Brundtland og byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Olav Juven / NRK

Dobbelt så mange eldre

​​​​​​Oslo Aps eldreløfte for de fire neste årene vil koste godt over en milliard kroner.

800 flere ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmene.

Kompetanseløft for ansatte. 10.000 fast ansatte skal få formell etter- og videreutdanning eller annen kompetanseheving.

Mer fellesskap for mindre ensomhet blant eldre som bor hjemme. Blant annet demenskor i alle bydeler, spisevenner og turvenner i samarbeid med frivilligheten.

– Det er helt nødvendig, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Fram mot 2040 vil antall eldre over 80 år doble seg. Pasienter blir skrevet raskere ut fra sykehus. Og kommunehelsetjenesten får et større ansvar, sier han.

Helsehus i hardt vær

At alt ikke er på stell i eldreomsorgen har blitt ekstra tydelig det siste året.

Særlig helsehusene i Oslo har vært i hardt vær. På Ullern Helsehus har NRK og andre medier fortalt om kritikkverdige forhold, grov omsorgssvikt og få ansatte.

NRK Brennpunkt har avslørt uverdige forhold i hjemmetjenesten.

– Beklagelige hendelser er alltid uønsket. Vi gjør alt vi kan for å gi de eldre en verdig og god alderdom, sier Johansen.

Også andre yrkesgrupper

Helse- og eldrebyråd Marthe Scharning Lund erkjenner at det ikke er mulig å rekruttere 800 mennesker med helsefaglig kompetanse på fire år.

– Det er ikke flust av sykepleiere og helsefagarbeidere. Derfor vil en del av de 800 være matverter, servicemedarbeidere og andre. De skal frigi tid til de som skal hjelpe de eldre med helsefaglige oppgaver, sier hun.

Også det å gi dagens ansatte formell etterutdanning og annet faglig påfyll blir en utfordring.

Scharning Lund sier at de skal skreddersy et godt og forsvarlig opplegg sammen med fagforeninger, institusjoner og høyskoler.

– Det viktige er at vi har penger til vikarer slik at lederne kan si til sine ansatte at nå kan du ta den utdanningen du trenger.

Demenskor

Ap lover dessuten å legge til rette for demenskor i alle bydeler. Mange ble rørt av NRKs serie «Demenskoret» i vinter.

– Det handler om fellesskap og kamp mot ensomhet. Der har vi jo sett hvor fantastisk demenskoret har virket.

– Dette er også et kjempetilbud til de pårørende. De får et nettverk, noen andre å snakke med. Og de får se sine nærmeste blomstre og dele musikkglede, sier eldrebyråden.

Trenger avlastning

De pårørende i NRKs demenskor har blitt en kraftig stemme i eldredebatten. Blant dem er Kirsti Skjerven.

– Vi får ikke en lettere hverdag av å være glad og synge en time i uka selv om demenskoret betyr enormt både for min mann og for meg, sier hun.

ENGASJERT: Kirsti Skjerven og pårørendegruppen for Demenskoret har engasjert seg kraftig i eldresaken. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Hennes viktigste budskap er at de pårørende trenger mer avlastning. Skjerven påpeker at pårørendes innsats sparer samfunnet for mye penger.

– Det aller viktigste er at vi får tid nok til å bare ta vare på oss selv innimellom sånn at vi kan ta vare på våre kjære hjemme så lenge som mulig.

– Hvis ikke er jeg redd det blir behov for to sykehjemsplasser i stedet for én, sier Kirsti Skjerven.

Lover avlastning

Det er en kritikk eldrebyråden ikke har problemer med å forstå.

– Jeg er helt enig. De trenger mer støtte. Derfor dobler vi antall avlastningsplasser til nettopp denne gruppen så de pårørende kan få litt hvile, sier Marthe Scharning Lund.