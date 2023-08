– Vi har besluttet å anke, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

I mai 2021 gjennomførte daværende MMA-utøver Geir Kåre Nyland (32) et såkalt «militærstup» fra bryggen ved Munchmuseet i Oslo.

Et stup med stram kropp og hendene langs siden.

Under vann traff han et betongelement med hodet først.

Geir Kåre fikk en komplett ryggmargsskade.

Han ble lam fra brystet og ned, og han vil aldri kunne gå igjen.

I juni slo Oslo tingrett fast at kommunen må betale erstatning fordi sikringen på stedet ikke var god nok.

Oslo kommune har brukt sommeren på å vurdere om de skal anke dommen eller ikke.

Fristen for å anke går ut fredag 25. august.

På et møte torsdag har kommunen endelig bestemt seg.

Var glad da dommen falt

Da dommen falt i juni, møtte NRK en smilende Geir Kåre Nyland.

– Jeg er veldig glad. Det er det jeg har kjempa for så lenge. Det er deilig å vinne, sa Geir Kåre Nyland den gang til NRK.

Etter at dommen falt, sa mannens advokat Christian Lundin at han håpet på vegne av sin klient at kommunen ikke ville anke.

– Jeg håper Oslo kommune nå aksepterer dette slik at man ikke presser han gjennom flere runder i rettsapparatet med de psykiske og økonomiske belastningene det medfører.