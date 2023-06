– Vi lever ute på bygda, det er sånn det er, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Knut Kvale fra Senterpartiet.

I nesten to år har lokalsamfunnet i Skotselv og politikerne i Øvre Eiker kommune lett etter en ny løsning for Solbakken barnehage.

Nå trodde de at de hadde funnet den, men Statsforvalteren i Oslo og Viken er ikke enig.

Heller bil og traktor enn kvikkleire

Inneklimaet i Solbakken barnehage er dårlig, og barna må deles i grupper slik at de ikke får vært på samme sted.

Mikal Lorentzen i FAU og ordfører Knut Kvale (Sp) er enige om det nye bygget. Foto: Eirik Thormodsrud Koren / NRK

For å bedre inneklimaet, må kommunen kjøre inn store maskiner og drenere. Men barnehagen ligger i et kvikkleireområde.

Ordføreren ønsker derfor ikke graving rundt barnehagen.

– Dette ligger i et stadfestet kvikkleireområde, så vi vegrer oss for å foreta noe der, sier Kvale.

Kvikkleire: Ekspander/minimer faktaboks Er leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende.

Var avsatt i hav og hadde derfor, under avsetningen saltvann som porevann mellom leirpartiklene.

Hvis en slik marin leire over tid får vasket ut det salte porevannet, vil de plateformede leirmineralene stå som et korthus i en større vannmengde enn de egentlig kan holde på.

Ved den minste forstyrrelse, for eksempel ved anleggsarbeid i nærheten, eller erosjon i en elveskrent, vil en slik kvikkleire momentant gå over fra fast til flytende konsistens.

Flere av de verste naturkatastrofene i Norge, som Verdalsskredet i 1893, var kvikkleireskred.

Kvikkleire finnes i områder der marine, kvartære leirer har blitt hevet ved landheving etter istiden, og finnes i Norge særlig på Østlandet og i Trøndelag, i Vest-Sverige, Canada og det nordøstlige USA.



Kilde: Store norske leksikon

– Skal være en lokal beslutning

Dermed har kommunen lett etter et annet egnet sted. Valget falt på en tidligere bibelskole som ligger en kilometer unna dagens barnehage.

Kommunen har inngått en kjøpsavtale for over 20 millioner kroner. Forutsatt at det blir barnehagedrift. For å kunne ta bygget i bruk som barnehage, måtte planutvalget gi en dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendring av det nye bygget.

Dette er den tidligere bibelskolen som kommunen ønsker å flytte barnehagen til. Foto: Eirik Thormodsrud Koren / NRK

Når en slik dispensasjon gis, kan Statsforvalteren klage på vedtaket. Og det er det Statsforvalteren nå har gjort.

– En smule forbanna

Det faller ikke i god jord hos ordfører Kvale. Han mener klagen er innblanding i rene lokale saker.

– Jeg blir en smule forbanna når andre legger seg opp i dette. Det er utidig, sier Kvale.

– Dette skal være en lokal beslutning. Alle peker på det samme stedet. Det er en forvaltningspraksis som ikke er bra, sier Kvale.

Foreldrene er enig

Også foreldreutvalget i barnehagen Solbakken i Skotselv ønsker den nye plasseringen. Bort fra dårlig inneklima og kvikkleire.

– Det har vært problematikken. Foreldrene blir bekymret og nervøse og er gira på en ny lokasjon. Vi og kommunen er samstemte, sier leder i foreldreutvalget (FAU) i Solbakken barnehage i Skotselv, Mikal Lorentzen.

Mikal Lorentzen leder FAU i Solbakken barnehage. Han er enig med ordfører Kvale i at barnehagen må flyttes. Foto: Eirik Thormodsrud Koren / NRK

Gir ingen særbehandling

Statsforvalteren i Oslo og Viken erkjenner at barnehagen bør flyttes, men sier nei til bygget kommunen har valgt.

I et brev til Øvre Eiker kommune klager Statsforvalteren på dispensasjonen fra kommunen for å ta i bruk det nye bygget.

– Vi har de nasjonale føringene som vi skal forholde oss til. De er like i hele landet, men vi har gjort en konkret vurdering også i denne saken, sier Gunhild Dalaker Tuseth.

Hun er avdelingsdirektør i klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Avdelingsdirektør for klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Gunhild Dalaker Tuseth. Foto: Hege Heløe

Risiko for traktorstøy, lukt og bilbruk

– Vi har lagt vekt på interessen til barn og unge. Det er problemer knyttet til trafikksikkerhet og støy som er uheldig for barn og unge, og det vil bli bilbasert å ha en barnehage på denne lokasjonen, sier Dalaker Tuseth.

I klagebrevet skriver Statsforvalteren at dispensasjonsvedtaket ikke tilfredsstiller hensynet til barn og unges interesser. Og peker på:

At det er i strid med nasjonale og Buskeruds føringer for reduksjon av bilbruk Risiko for støy, trafikk, lukt og støv fra jordbruket

– Det viser jo bare at de ikke har satt seg inn i saken. De klager på støy, men det vil bli mindre støy der vi foreslår, og det er et faktum at fleste leverer med bil i dag. Landbruksmaskiner er bare gøy for barna, sier Lorentzen i FAU.

Ingen befaring

I Skotselv er det ikke tog, og målt mot Drammen, Moss eller Oslo er det langt mellom bussavgangene. Bygget kommunen har gitt dispensasjon for, ligger uten gang- og sykkelvei, om lag en kilometer unna dagens barnehage.

– Vi tar stilling til plasseringen. Det er plasseringen vi har vært opptatt av i denne saken, sier Dalaker Tuseth.

– Hva fant dere på befaringen av det nye bygget?

– Vi har nok ikke vært på befaring. Vi gjør en gjennomgang av dokumentene vi har fått og gjør en vurdering av det.

– Hvorfor har dere ikke vært på befaring?

– Det er ressursmessige hensyn, sier Dalaker Tuseth.

Ordfører: – Alternativet er å kjøre på

Tidligere i uken sendte Kvale en e-post direkte til Statsforvalteren i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. Han ber om at klagen trekkes.

Det gjør Statsforvalteren ikke. Nå vurderer ordfører å trosse Statsforvalteren og starte opp i det nye bygget til høsten.

– Alternativet er å kjøre på som før og ikke rette seg etter dette. Det er jeg mest tilbøyelig til å gjøre, men det må vi diskutere politisk, sier Kvale.

Gunhild Dalaker Tuseth hos Statsforvalteren reagerer på denne måten:

– Det får vi ta stilling til hvis det skjer.