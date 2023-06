Opphevet voldtektsdom fordi meddommer ytret seg kritisk til innvandring

I desember i fjor ble en mann i 20-årene dømt i tingretten til syv år og seks måneders forvaring for voldtekt av et barn under 14 år. Minstetiden ble satt til fire års fengsel.

Nå er dommen mot ham opphevet, fordi en av meddommerne i saken har ytret seg kritisk til innvandring på Facebook i mange år.

Det gjør ham inhabil til å dømme i saker mot personer med utenlandsk bakgrunn, mener Borgarting lagmannsrett.

Mannen som ble dømt til forvaring i tingretten ble født i utlandet. Han kom til Norge da han var to år gammel.

Rett24 omtalte saken først.

Flere innlegg

Her er noen av innleggene meddommeren har publisert på Facebook:

Foto: Skjermdump/Facebook 7. juni 2023 Foto: Skjermdump/Facebook 7. juni 2023 Foto: Skjermdump/Facebook 7. juni 2023 Foto: Skjermdump/Facebook 7. juni 2023

Meddommeren har blant annet skrevet «Gratulerer!! Igjen!!» til et innlegg han delte med et bilde av en mørkhudet mann hvor det sto:

«Gikk amok med kniv og drepte og skadet folk på Oslo-trikken. 19 måneder»

Bildet står ved siden av et bilde av kunstneren Odd Nerdrum med teksten:

«Solgte bildene sine uten å si ifra til staten, 34 måneder», etterfulgt av:

«Del bildet om du mener det er noe alvorlig galt med de norske

strafferammene.»

NRK har vært i kontakt med den aktuelle meddommeren. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Foto: Skjermdump/Facebook 7. juni 2023

– R ettet mot utlendinger

Da forsvarer Marius Ihlebæk ble kjent med meddommerens innlegg på sosiale medier, ba han lagmannsretten vurdere om meddommeren var habil.

Marius Ihlebæk forsvarer mannen som er anklaget for voldtekt av et barn under 14 år. Foto: Geir Olsen / NTB

– Innholdet var, slik jeg oppfattet det, av utenlandskfiendtlig karakter, særlig rettet mot utlendinger som begår kriminalitet, sier Ihlebæk til NRK.

Etter innleggene ble kjent, mener både forsvareren, lagmannsretten, påtalemyndigheten og bistandsadvokaten i saken at meddommeren var inhabil.

– Det er ikke så veldig overraskende at man kom frem til at dommen skulle oppheves, sier Ihlebæk.

Handler ikke om ytringsfrihet

Inhabilitet har i utgangspunktet ikke noe med ytringsfrihet å gjøre. Det betyr bare at man ikke kan dømme i en konkret sak, ifølge advokat Jon Wessel-Aas.

Advokat Jon Wessel-Aas sier det er en belastning for alle involverte parter og et unødvendig spill av ressurser når manglende habilitet oppdages sent. Foto: Monica Kvaale

Han er leder av Advokatforeningen, og ekspert på ytringsfrihet og medierett.

Samtidig kan innholdet du deler på Facebook så tvil om din troverdighet.

– Hvis man har ytret seg i sosiale medier på en måte som gjør at man kan fremstå som forutinntatt om noe som vil kunne være avgjørende for hvordan man bedømmer den konkrete saken, vil man derfor kunne anses som inhabil til å dømme i den saken, forklarer Wessel-Aas.

Må tilbake til tingretten

Etter tingrettens dom ble opphevet, ble saken sendt tilbake til statsadvokaten. Statsadvokaten har så sendt saken tilbake til tingretten for ny behandling, opplyser forsvarer Ihlebæk.

Han mener det er overraskende, fordi statsadvokaten tidligere har sagt at saken burde etterforskes grundigere.

– Jeg mener statsadvokaten her burde vurdere om hun i det hele tatt skal opprettholde denne tiltalebeslutningen, sier Ihlebæk.

Mannen som i tingretten ble dømt til syv års forvaring har nektet straffskyld siden han ble pågrepet og siktet.