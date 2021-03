– Det må være en fornuftig plassering, sier Anastasia Tollefsen.

Tollefsen leier ofte elsparkesykkel når hun har dårlig tid. Hun mener det kan bli en ulempe hvis parkeringsplasser for elsparkesykler ligger langt unna.

Men hun tror folk fort vil venne seg til det om de må gå noen ekstra meter.

Feilparkerte elsparkesykler tar ofte halvparten av fortauet, mener Anastasia Tollefsen. Foto: Bård Nafstad / NRK

De siste par årene er tusenvis av elektriske sparkesykler satt ut i norske byer. Det har ikke bare ført til ulykker, det har også blitt et parkeringsproblem.

Anastasia Tollefsen er en stor tilhenger av et parkeringssystem for elsparkesykler.

– Da blir det mer ryddig, mer oversiktlig og de blir ikke i veien.

Og hun er ikke alene. En undersøkelse i Oslo viser at nær ni av ti mener kommunen må få orden på parkeringen.

Nå har et Oslo-firma tatt patent på et system, som kan være en løsning.

Du har sikkert lagt merke til elsparkesykler som er parkert over alt. Foto: Vegar Erstad / NRK

Så sparkesykler strødd over alt

Det startet med en kaffe på et fortau på Torshov i fjor sommer.

Igor Pancevski og kompanjongen hans så elsparkesykler strødd over alt. Gründerne med erfaring fra databransjen og finansbransjen fikk en idé.

De undersøkte litt. Fant ut at det var parkeringsløsninger i verden blant annet basert på GPS. Men ingen av dem var som deres.

– GPS-løsninger kan aldri tilby den nøyaktigheten som vi kan på Oslos trange fortauer på 1,5 til 2 meter, sier Pancevski.

Igor Pancevski er daglig leder i SparkPark AS. Foto: Privat

Innovasjon Norge ga dem penger til å jobbe videre med ideen. Og det ble samarbeid med blant annet Forskningsrådet og Sintef.

Oppfinnelsen er en basestasjon som settes opp på hver enkelt parkeringsplass.

Den snakker direkte med elsparkesykkelen via trådløse nettverk. Den forteller om parkeringen er riktig eller ikke.

Først når elsparkesykkelen er plassert innenfor et oppmerket område, er det mulig å avslutte turen.

Igor Pancevski er nå daglig leder i SparkPark, og parkeringssystemet har fått navnet Happy City.

En basestasjon snakker med elsparkesykkelen, og sier ifra om du har parkert riktig. Når sparkesykkelen står som den skal, kan du avslutte turen. Foto: Illustrasjon / SparkPark

Parkering over hele byen

Elsparkesykler er blitt kjempepopulære. Du kan plukke dem opp nesten hvor som helst og sette dem fra deg nesten hvor som helst når du er ferdig.

– Det er en attraktivitet vi ikke må glemme, sier Pancevski.

Derfor ser de for seg rundt 1500 små parkeringsplasser over hele byen.

Drøyt halvparten av dem innenfor ring 2. Blant annet bak hver busstopp og trikkestopp og ved alle innganger til kjøpesentre.

– I stedet for å parkere ved døra til trikken, må man kanskje triller den vekk bak skuret, sier Pancevski.

– Spennende løsning

– Absolutt en spennende løsning, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Gründerne har hatt flere møter med Oslo kommune. Bymiljøetaten mener idéen er veldig god.

– Det å bruke teknologi på denne måten til å regulere et problem, kan være en kjempegod løsning, sier Kongsteien.

Richard Kongsteien er kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Foto: Sofie Knobel / NRK

Men ifølge kommunen vil det ta tid før Oslo får en parkeringsløsning for elsparkesykler.

– For det første må vi få på plass et lovverk og et regelverk som gjør at vi kan sette krav til aktørene. Og så handler det om å finne plasser. Det er kanskje en av de virkelige store utfordringene, sier Kongsteien.

Kan løse «forsøplingen»

Hvis parkeringssystemet Happy City innføres i Oslo, vil utleierne måtte betale i underkant av 100 kroner måneden per elsparkesykkel.

Men prisen kan bli langt lavere dersom systemet blir tatt i bruk også i andre byer eller land.

Flere utleieselskaper synes løsningen er interessant.

– Gitt at Happy City’s forslag har potensial til å forbedre parkeringen til elsparkesykler uten å kreve mye fra hverken byen eller operatørene, er vi åpne for ideen, sier Jose Rei i Bolt.

Jose Rei er sjef for Bolt i Norge. Foto: Privat

Men Bolt er fornøyd med egne løsninger de har i dag.

Utleieren Zvipp tilbyr elsparkesykler flere steder på Østlandet. De mener det er en stor utfordring at sparkesykler i byer kan gi et «forsøplende» bilde og være til sjenanse.

– Vi tror derfor at et plassbesparende parkeringssystem for elsparkesykler som SparkPark har utviklet, vil komme godt med og vil løse mange av de utfordringene, sier Eirik Thune i Zvipp.

Eirik Thune er daglig leder i utleieselskapet Zvipp. Foto: Anders Fehn / NRK

Internasjonal drøm

Parkeringsoppfinnelsen er ikke helt ferdig utviklet ennå. Sintef jobber med en antenne som skal fange opp om sykkelen er på riktig side av den hvite stripen på parkeringsplassen.

– Vi regner med at systemet kan tas i bruk om to til tre måneder, sier Pancevski.

Da selskapet SparkPark skulle etablere seg, falt valget på miljøhovedstaden Oslo.

Men de har en internasjonal drøm.

– Hvis vi ikke ser resultater i Oslo eller her i landet frem til sommeren, en vilje til samarbeid, må vi nesten prøve oss internasjonalt, sier han.