Ønsker å koronateste flere personer på nytt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– En del av innbyggerne i Nordre Follo vil bli kontaktet for ny koronatest, selv om de nettopp har kommet ut av karantene. Det er for å avklare om viruset var en mutert variant, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold på pressekonferansen.

Kommunen vet ikke hvor mange personer dette gjelder nå.

– Dette er et ledd i en større kartlegging, det er ikke bekymring for at de skal bli mer syke eller lignende, sier Myhrvold.

Av 120 nye analyserte koronaprøver fra Nordre Follo ble det påvist mutert virus i åtte av dem. Sju av disse har direkte tilknytning til Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage.

Det siste tilfellet av det muterte viruset vil kreve mer arbeid å spore, ifølge kommunen.

– Men vi har også forgreininger ut i andre deler av samfunnet vårt, som skoler og barnehager. Vi jobber aktivt med smittesporingen, sier Myhrvold.

Totalt skal nærmere 300 prøver analyseres. Så langt er det bekreftet 25 tilfeller av det muterte koronaviruset i Nordre Follo.

Mutasjonen er opptil 70 prosent mer smittsom enn koronavarianten som i dag er mest utbredt i Norge.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold sier ett av tilfellene av det muterte viruset ikke kan spores tilbake til de andre tilfellene. Du trenger javascript for å se video. Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold sier ett av tilfellene av det muterte viruset ikke kan spores tilbake til de andre tilfellene.

Positivt at det er få tilfeller

Kommunen forventer svar på flere prøver i løpet av mandag.

– Jeg opplever det som positivt at så mange av prøvene som var til analyse hos FHI ikke er det muterte viruset. Ethvert tilfelle av UK-varianten er selvsagt alvorlig, men vi kunne risikert at det var flere tilfeller blant disse prøvene, sier Myhrvold.

Mandag morgen har det vært et beredskapsmøte i Nordre Follo kommune etter utbruddet av den britiske varianten av koronaviruset ble kjent i forrige uke.

Utbruddet har ført til nedstenging av Nordre Follo og ni andre østlandskommuner. Det er også innført restriksjoner i ytterligere 15 kommuner rundt.

Sju av åtte nye tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia har tilknytning til Langhus bo- og servicesenter i kommunen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Har vært bekymret for importsmitte

Nordre Follo vet fortsatt ikke hvordan den nye, muterte viruset har kommet til dem.

Smittekilden er ukjent, og det gjør arbeidet ekstra krevende og komplisert.

Men i Nordre Follo foregår det mye byggeaktivitet. Dette arbeidet utføres i stor grad av utenlandske arbeidere.

Dette gjelder blant annet arbeid på Follobanen. Kommunen har også en biloppstillingsplass for lastebiler og tungtransport på Fugleåsen i Langhus.

– Vi har vært bekymret for importsmitte, og har sendt inn våre bekymringer rundt dette til myndighetene, sier ordfører Hanne Opdan til NRK.

– Det gjøres smitteverntiltak ute i bedriftene, men det er opp til den enkelte å holde avstand, vaske hender og teste seg hvis man lurer på om man er smittet. Jeg forutsetter at dette blir gjort, sier Opdan.

Ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan, fra Arbeiderpartiet. Foto: Fredrik Hagen / NTB