– Det blir greit å bli ferdig med det. Samtidig blir det ukomfortabelt å gå gjennom alt en gang til, sier Kristian Teigen.

I fjor høst var han, Kevin Simensen og Marius Stormo og ute på byen på Kongsberg.

Mennene ble kastet ut av et utested av en dørvakt, som mente Simensen drapstruet ham.

Like etter møtte de på en politipatrulje. Politiet prøvde så å pågripe Simensen.

En overvåkningsvideo fra bensinstasjonen viser hvordan politibetjenten bryter Simensen ned i bakken, før han slår ham gjentatte ganger i hodet.

I forbindelse med pågripelsen slår politimannen Teigen i låret med en batong.

Spent på å se ham igjen

Rettssaken går i Buskerud tingrett i Kongsberg onsdag, torsdag og fredag. Politimannen er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt.

Han erkjenner ikke straffskyld.

– Det har vært tungt å vente i et halvt år, sier Kevin Simensen.

Både Simensen og Teigen er fortsatt siktet for vold mot politiet. Den saken er ikke ferdig etterforsket.

Simensen sier han har blitt sterkt preget av hendelsen. Han fortalte i april til NRK at han fikk konstatert posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og at han går i traumebehandling.

– Jeg ser frem til å bli ferdig med rettssaken, slik at jeg kan komme i gang med behandling for det jeg opplevde, sier Simensen

Kameraten Teigen er spent på hvordan det blir å se politimannen igjen.

– Det har jeg tenkt mye på. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere. Det er jo ikke akkurat et drømmescenario å sitte i samme rom med personen som har skada deg, sier Teigen.

Kevin Simensen pådro seg flere sår i møtet med politiet. Foto: Privat

Begge de fornærmede gleder seg til å få rettssaken overstått.

– Nå ser jeg frem til at alt som har skjedd kommer frem. Det blir godt å fortelle hele min historie, sier Teigen.

Elden ser frem til rettssak

Da tiltalen mot politimannen ble skjerpet tidligere denne måneden, uttalte hans forsvarer John Christian Elden at en utvidelse av tiltalen ikke endrer faktum i saken.

Elden og den tiltalte mannen er uenige i vurderingene til både etterforskningsenheten, og sjefen for Spesialenheten.

– Vi mener begge er feil, og at det ikke er grunnlag for straffskyld etter tiltalen. Dette kommer vi tilbake til i retten der det hører hjemme, har Elden tidligere sagt til NRK.

Også Teigens og Simensens bistandsadvokat, Morten Kjensli, ser frem til å belyse hva som faktisk skjedde.

BISTANDSADVOKAT: Morten Kjensli. Foto: Privat

Han mener denne saken er prinsipielt viktig.

– Det viktigste som må komme frem i løpet av disse tre dagene er politiets tenkning med tanke på sin inngripen mot de to fornærmede, sier Kjensli.

Må aldri skje igjen

NRK har tidligere skrevet at etterforskningsavdelingen i Spesialenheten innstilte at politimannen skulle få en bot. Det var ikke sjef Terje Nybøe enig i og bestemte at saken skulle tas til retten.

– Nå handler det om å få presentert bevisene for retten og sørge for at saken er så godt opplyst som mulig, sier aktor Marit Oliver Storeng i Spesialenheten.

Blir politimannen funnet skyldig, kan han bli dømt til alt fra bøter til fengsel i inntil seks år.

– Det viktigste for meg er at denne mannen ikke får noe videre jobb i politiet. Dette bør aldri skje igjen med noen andre, sier Kristian Teigen.

Han sier han er ekstremt takknemlig for at det hele ble filmet. Han kaller det «flaks i uflaks».

– Ingen hadde trodd på oss om det ikke hadde blitt filma. Da hadde de sluppet unna, sier han.