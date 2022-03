– Alt annet kan erstattes, men ikke disse bildene.

For tre måneder siden gikk Ømer Gulcans storebror bort.

Det eneste familien har igjen som minne av ham er to bilder som hang på stueveggen i blokka på Fjell i Drammen. Blokka som det brøt ut en kraftig brann i onsdag ettermiddag.

– Sofa, inventar ... alt kan kjøpes på nytt. Ikke bildene, gjentar Gulcan som selv bor sammen med sin mor og far i femte etasje. Ytterst i D-blokka. I den rekken hvor brannen startet.

– Selv var jeg ikke hjemme da brannen startet. Moren min kom seg ut i bare pysjen. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt.

Flammene ødela flere leiligheter. Vannet har gjort mange andre ubeboelig. Foto: Henning Hope Rønhovde / NRK

Har bare det man har på seg

Dagen etter står Ømer Gulcan sammen med andre fortvilte beboere og stirrer på blokka i Lauritz Hervigs vei. Deres hjem.

Brannen startet i niende etasje og åt seg raskt videre. Ifølge politiet ble om lag 170 personer evakuert under brannen.

Seksjonsleder Tina Berg ved Sørøst politidistrikt oppplyser til Drammens Tidende at det er folkeregistrert 326 beboere i bygningen.

Nå synes bare en svart, stor skorpe rundt kanten øverst på bygget. Taket er et gapende sår. I lufta henger en tung eim fra gårsdagens glupske flammer. Mange eiendeler og minner gikk opp i røyk.

Ingen vet når beboerne kan vende hjem. Ingen vet hvor mange av leilighetene som i det hele tatt er beboelige.

Nødetatene fikk melding om brannen i Lauritz Hervigs vei klokka 15.35. Over 170 personer ble evakuert. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– I natt sov jeg hos en kompis. Moren og faren min var hos søsteren min. Men det fungerer ikke i lengden. Vi er på utkikk etter en leilighet å leie. Som så mange andre, sier Gulcan.

Tror ikke det har gått bra

Han sier de har fått rikelig med info fra forsikringsselskap, borettslaget og hjelpeinstanser.

– Man får hjelp. Men folk er opptatt av leilighetene sine. Hva skjer med dem og verdisakene? Mange har ikke pass, nøkler, lommebok. Mange har bare det man har på seg.

Usikkerheten er stor blant beboerne. Spørsmålene mange. Flammene har gjort flere leiligheter totalt ødelagt. Hvor omfattende er røyk- og vannskadene?

– Vi lurer jo på hva som er igjen i leiligheten. Selv vil vi så gjerne få hentet ut bildene av broren min som gikk bort i en alder av 27. Det er det vi tenker på. Hvis det ikke er for sent. Jeg tror nok at det ikke har gått bra. Bildene henger på en gipsvegg som ikke er veldig vannbestandig. Men vi har et lite håp.

Ømer Gulcan på vei for å spørre politiet om han kan gå inn i leiligheten. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Skal du høre om du får komme inn nå?

– Ja. På informasjonsmøtet fikk jeg beskjed av brannkonstabelen om å snakke med politi og brannvesen som er foran blokka. De har mest oversikt. Jeg skal spørre nå, sier Gulcan.

Så må han pent stille seg i en lang kø av mennesker. Mennesker i samme ærend. Mennesker med spørsmål.

Uten innboforsikring

Simen Rudi, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Fremtind, sier til NRK at hele bygget er forsikret hos dem. De har dessuten mange kunder i blokka med innboforsikring.

Katrine Christiansen, leder av Nav Drammen, forteller at mange av beboerne i blokka ikke har innboforsikring. Disse skal imidlertid få hjelp av Nav.

Løp og banket på dører for å advare

– Jeg bor helt på enden der, fire etasjer under der det begynte å brenne.

Onsdag ettermiddag kom Viggo Rasmussen kjørende hjem. Umiddelbart la han merke til den voldsomme røyken som bølget seg sort toppen av blokka.

Viggo Rasmussen har bodd i blokka i 22 år. Nå lurer han på hva som er igjen i leiligheten etter brannen. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Rett etterpå begynte det å brenne noe skikkelig. Da løp vi oppover blokka og banket på dører for å si fra til folk at det brenner.

– Skjønte folk hva som skjedde?

– Ja. Men her har brannalarmen gått så ofte, så det er litt «ulv, ulv». Vi rakk ikke opp hele, jeg kom oppover i et par etasjer. Banket på. Nå var det alvorlig. Jeg håper at folk skjønner at de må ut så fort alarmen går, bemerker Rasmussen.

De ble innlosjert på Fjell skole. Fikk mat og drikke. På kvelden ble han busset til et hotell i Drammen.

– Men det har ikke vært mye søvn for å si det sånn. Det har vært noen tanker. En lang natt, sier han ettertenksomt.

Fjeset ligger i alvorlige folder. Han kaster forte blikk oppover blokka. Snufser og kaster på skuldrene.

Brannen i høyblokka på Fjell i Drammen startet inne i en leilighet i 9. etasje, bekrefter politiet til NRK torsdag ettermiddag. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Det er hjemmet mitt. Jeg er spent hvordan det ser ut, hva som er der. Det ble pumpet noen tusen liter vann over taket ...

Han tar en pause. Og fortsetter:

– Heldigvis ble alle reddet ut.

For tidlig å ta seg inn i leilighetene

Seksjonsleder Tina Berg ved Drammen politistasjon sier i en pressemelding at politiet startet taktisk etterforskning onsdag.

Det er usikkert når beboerne kan vende tilbake til sine hjem. Foto: Vilde Jagland / NRK

Bygningen er overlevert til forsikringsselskapet og politiet bistår med å få ut viktige eiendeler fra bygget i oppgang A og B.

– Men det er ikke mulig å tømme bygget for personlige eiendeler og inventar før man har bedre oversikt. Det er foreløpig ikke forsvarlig å ta seg inn i leilighetene i oppgang C og D, forklarer Berg.

Ømer Gulcan fikk rødt lys. Han innser at han ikke får gå inn i leiligheten for å hente bildene av sin avdøde bror. Om de da er der.

– Jeg er skuffet, sier han.