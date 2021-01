Ole er grensependler – vet ikke om han får dra på jobb i morgen

Natt til fredag stenger regjeringen grensene til Sverige. Det har nok en gang skapt stor usikkerhet blant grensependlere som bor i Norge og jobber i nabolandet.

– Jeg føler vi har blitt litt glemt her. Siden november har det vært vanskelig å se hva som gjelder for oss fordi det ikke har vært nedfelt i lovverket noe sted, sier Ole Jørgen Lind.

Han bor i Halden og er sjef for Maximat på Nordby kjøpesenter i Strömstad. Det har ført til et arbeidsår utenom det vanlige:

I snart ett år har han levd i karantene når han har kommet hjem fra jobb.

Etter at det bli innført obligatorisk testing på Svinesund har det vært lange køer inn i Norge etter endt arbeidsdag.

Forrige uke varslet Sverige et innreiseforbud fra Norge. Senere ble det kjent at nordmenn som arbeider i Sverige fikk unntak.

Men med de nye innreisereglene i Norge som trer i kraft ved midnatt, har det toppet seg.

Nå er Lind usikker på om han i det hele tatt kommer seg på jobb i morgen. Og han er ikke den eneste.

I 2017 viste statistikk fra Västra Götalands-regionen at nærmere 800 nordmenn daglig pendlet over grensa til Sverige for å jobbe.

Et innreiseforbud for grensependlere vil være en enorm inngripen i livet til mange mennesker, mener Lind.

– Vi har ikke trygderettigheter i Norge, bare i Sverige. Hvis vi ikke har rett til å komme inn i landet der vi har trygderettigheter, settes veldig mange mennesker i en ekstremt vanskelig og uforutsigbar situasjon, sier han.

– Mange har spørsmål

Av de daglige grensependlerne kommer rundt 200 fra Halden. I høysesongen rundt jul og påske pendler så mange som 6-700 fra industribyen i Østfold.

Spesialrådgiver Gun Kleve i Halden kommune sier de har fått mange henvendelser i det siste.

– Mange lurer på hvilke regler som gjelder, og om de kan få reise på jobb – og ikke minst hvordan de skal komme seg hjem igjen. Og så lurer de på om de skal testes og om de må være i karantene på fritida, sier hun.

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor NRK at de jobber med hva som skal gjelde for grensependlere fra midnatt natt til fredag.

Men de kan foreløpig ikke si noe om Lind og andre grensependlere kan dra på jobb i morgen. Butikksjefen på Maximat er likevel forsiktig optimist.

– Jeg leser jo det regjeringen har lagt ut. Norske borgere har selvfølgelig adgang til Norge, så jeg regner med at det omfatter oss på en måte, sier han.

Disse er unntatt innreiseforbudet Ekspandér faktaboks Personer som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

Vare og persontransport.

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i norsk helse og omsorgstjeneste.

Personer som skal gjennomføre samvær med barn.

Personer som har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Usikkerhet andre veien også

I tillegg er det flere nordmenn som bor i svenske grensekommuner og jobber som blant annet elektrikere, rørleggere eller i industrien i Norge.

– Det er total usikkerhet i næringslivet rundt de nye innreiserestriksjonene, sier daglig leder Ingeborg Laukvik i Halden næringsutvikling, som består av 87 lokale bedrifter.

– Det kommer veldig mange spørsmål til oss om hvordan dette vil slå ut for grensependlere som ikke er i samfunnskritiske funksjoner, sier hun.

En opptelling viser at 140 ansatte i Halden-bedrifter vil rammes hvis innreiserestriksjonene blir håndhevet strengt. Laukvik beskriver de siste elleve månedene som svært uforutsigbare for næringslivet i grenseområdene.

– Endringer har kommet raskt og hyppig. Det har ført til at det til enhver tid råder litt usikkerhet rundt hva som gjelder, og dermed blir det litt ulik praktisering på grensa, sier hun.