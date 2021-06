– Jeg lyste med lommelykten inn i hullet og så at det var gjenskinn i noe svart, sier Ole Bisseberg.

Torsdag satt de to kameratene kursen mot en liten grotte i Mossemarka. Grotta huset utstyr for motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig.

Planen var å se om turen egnet seg for en småbarnsfamilie. Det fant de ut at den ikke gjorde.

FUNNSTEDET: Det var her Ole Bisseberg og kameraten fant pakkene med penger. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Likevel tok kameratene en titt på det gamle våpenlageret til Milorg. De ruslet rundt i området for å se om de kunne finne noe fra krigens dager.

Men det de fant i fjellet, overrasket dem begge. For det svarte som lå gjemt bak en stein, inne i et hull, var en sekk med fire pakker. Da de snittet opp den ene pakken, kom tusenlappene til syne.

– Vi ble rimelig sjokkert. Vi sa ikke så mye med det samme og så på hverandre med haka nede på bakken.

Det var VG som omtalte saken først.

BRUKTEKNIV: Kameratene brukte kniv for å finne ut hva som skjulte seg inne i pakkene. Foto: Ole Bisseberg

Tok alt med hjem

Kameratene diskuterte om det var best å ringe politiet der og da, eller om de skulle ta pengene med hjem først.

Med tanke på at det var så mye penger, var de bekymret for at de som hadde gjemt dem overvåket stedet.

De bestemte seg for å ta det med seg og gikk raskt tilbake til parkeringsplassen.

Hjemme begynte de å telle.

– Det var tellekant på 500-lapper og 1000-lapper og vi talte til 500.000. Så med tanke på at det var 500.000 i en pakke, så kan man jo tenke seg at det var opp til 2 millioner kroner eller mer.

Kameratene ringe så politiet som kom og hentet pengene. Ekstra spennende var det at sekken allerede var skåret opp da kameratene fant den.

– Det har mest sannsynlig har ligget her veldig lenge. Det er sånt man ser på film, så det er helt uvirkelig, sier Bisseberg.

Nå håper han politiet skal finne ut hvorfor pengene lå der og historien bak.

Koblet inn Kripos

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, bekrefter overfor NRK at de har startet undersøkelser i forbindelse med pengefunnet.

– Alt er sendt til Kripos for undersøkelser. Håpet er at vi kan finne noe som kan spore dette tilbake til noen, sier Marstad.

SKAL UNDERSØKE: Pengene er sendt til Kripos for videre undersøkelser, forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Politiet skal blant annet søke etter fingeravtrykk og DNA på pengene og emballasjen.

Marstad sier slike pengefunn er sjeldne. Dersom man likevel skulle komme over noe slikt, er han klar på hva man må gjøre.

– Da skal man ta kontakt med politiet. Det må vi også berømme disse finnerne i Moss for å ha gjort.