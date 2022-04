Thon er mest kjent for sitt virke innenfor hotell- og eiendomsbransjen.

98-årige Thon har i mange år vært en av landets rikeste personer, og han fyller 99 år om to måneder. Han har vært styreleder i mer enn 70 år, og begrunner sin avgang slik:

– Det var vel i grunnen først og fremst at jeg ikke er så rask til beins som jeg var i gamle dager. Hodet virker aldeles utmerket.

Til Nettavisen sier han at kanskje «tiden var moden for å gå over til arbeidende styreformann». I et brev til de ansatte opplyses det at den nye konsernsjefen blir Kjetil Nilsen.

Blir fortsatt å se på kontoret

Thon anslår at han framover blir å se på kontoret et par dager i uka. Han planlegger også å være mer aktiv i Olav Thon Stiftelsen, som gir økonomiske bidrag til blant annet Diakonhjemmet og Universitetet i Oslo.

Olav Thons melding til sine ansatte Ekspandér faktaboks Kjære medarbeidere i Olav Thon Gruppen Jeg nærmer meg 100 år, født i 1923, og bør vel trappe ned er det mange som sier. Virksomheten eies av Olav Thon Stiftelsen. Den skal som stiftelse drive sin virksomhet i flere hundre år. Men visse tilpasninger må foretas innen Olav Thon Gruppen. Dette har ført til enkelte spekulasjoner. Jeg kan dog bekrefte at alt fortsetter som før. Vi skal fortsatt være Norges største kjøpesenteraktør, og blant de største innen hotelldrift og utleie av bolig og kontor, som entreprenør og byggherre, servering og underholdning, og som industribedrift (Unger Fabrikker AS). Og som stor arbeidsgiver. Ledelsen av Olav Thon Gruppen blir så langt som mulig hentet internt, og den vil føre en konservativ linje i enkle former. Min mangeårige medarbeider Kjetil Nilsen blir ny konsernsjef. Anette Hofgaard går inn som nytt styremedlem i Olav Thon Gruppen sammen med de øvrige styremedlemmene. Jeg selv vil fortsette som arbeidende styreformann. Stillingen som visekonsernsjef bortfaller. Som styreleder er jeg glad for at formen er god, og at veien mellom dere og meg alltid er åpen. Beste hilsen fra Olav Thon.

Problemer med slitasjegikt

Olav Thon Gruppens 84 norske kjøpesentre omsatte for 72 milliarder kroner i 2021.

I slutten av 2020 fortalte Thon i et intervju at han slet med slitasjegikt.

– Jeg vil jo forferdelig gjerne ha vært i en sånn form at jeg i alle fall kunne gå en mil eller to. Men jeg må si som professor og filosof Arne Næss; at det går fint til du er 95, men så begynner det å røyne på, sa Thon til Dagens Næringsliv da.

Olav Thon kommer fra Ål i Hallingdal.