– Pappa var en av mine beste venner. En jeg alltid kunne gå til og prate med og vi kunne alltid finne på ting sammen. Han var en rollemodell og en veldig god kompis rett og slett.

Thomas Bonde (23) holder på kjedet som henger rundt halsen hans. Det er farens gamle militærkjede.

For to år siden opplevde 23-åringen et mareritt han sent vil glemme. Far Jan Petter Bonde var ute på sykkeltur i Holmestrand da en bil kom kjørende i 50-sonen.

– Sjåføren traff pappa i 117 km/t. Han ble erklært død på stedet, sier Bonde.

Senere viste det seg at sjåføren kjørte i ruspåvirket tilstand. Ulykken som kostet far Jan Petter livet er derimot ikke unik.

Bilde av pappaen til Thomas, Jan Petter Bonde. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Innfører flere verktøy mot ruskjøring

Tall fra halvårsrapporten til Utrykningspolitiet (UP) viser at 5492 personer har blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring hittil i år. Sammenlignet med i fjor er det en økning på nesten 600 anmeldte.

Tallene viser også at en fjerdedel av alle alvorlige trafikkulykker og dødsulykker skyldes kjøring i rus.

– Det er en veldig kjedelig utvikling og er noe vi må ta på aller høyeste alvor. Det er mange som lider, og mange liv går tapt, sier Harald Husum, politibetjent i Sør-Øst politidistrikt.

Harald Husum kontrollerer bilister for kjøring i ruspåvirket tilstand. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Han er blant dem som er ute på norske veier og kontrollerer sjåfører for ruspåvirkning.

Så mange som åtte av ti bilførere er påvirket av andre rusmidler enn alkohol.

– Det er veldig ofte vi tar folk. Og det er jeg glad for. For det er personer vi ikke vil møte i trafikken, sier Husum.

Som et verktøy for å avdekke andre rusmidler enn alkohol, skal alle UPs patruljebiler utstyres med et spyttprøve-apparat i løpet av høsten.

Per i dag har ikke alle patruljer dette verktøyet. Apparatet har som hensikt å påvise flere tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand og forhindre alvorlige ulykker.

Spyttprøve-apparatet som skal tas i bruk av alle UPs politipatruljer fra høsten av. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Prøven tas i munnen for å avdekke eventuelle andre rusmidler enn alkohol. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Trenger bare være én person ute

I tillegg til apparatet som skal benyttes av flere patruljer, oppfordrer Husum vanlige bilister til å følge med i trafikken.

– Det er publikum som er ute på veien og ser hva som skjer. Vi kan ikke være over alt til enhver tid, så vi er avhengige av tips fra publikum.

Bare i Buskerud har politiet hittil i år anmeldt ti stykker hver uke for kjøring i påvirket tilstand.

Thomas Bonde (23) synes det er rart at folk tør å ta den risikoen og ødelegge mange liv.

– De tenker «jeg skal bare hjem, det går fint. Det er ikke så mange ute». Men det trenger bare å være én person ute for at en ulykke faktisk skjer da, sier Bonde.