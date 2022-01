Avdekker flere overgrep mot dyr: – Rett og slett avskyelig

– Vi har fått meldinger om hesteeiere som har sett at fremmede personer utøver seksuelle handlinger på dyret deres på beite, sier politiadvokat Tone Strømsnes Olsen.

Hun har nasjonalt fagansvar for dyrevelferd, som er en helt nyopprettet stilling i Økokrim.

Den siste tiden har de også fått tips fra bønder om produksjonsdyr som utsettes for seksuelle overgrep.

Noen bønder har sett krakker plassert bak dyrene sine. Andre har oppdaget ugjerningen mens det skjer, men personen har forlatt stedet før de har kunnet bli konfrontert.

Politiadvokat i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen, sier de ser alvorlig på disse sakene. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Det har kommet flere tips etter at politiet avdekket et overgrepsnettverk i begynnelsen av 2020.

I en koordinert etterforskning over hele landet har politiet avdekket flere saker.

I desember i fjor ble blant annet en mann dømt til to år og seks måneder fengsel for å ha hatt seksuell omgang med rundt 40 hunder over en periode på ti år.

– Avskyelig

At noen utsetter dyr for denne typen kriminalitet ryster Ole-Kristian Bergerud. Han er leder i Østfold Bondelag.

– Det er helt grusomt å høre om. Det er rett og slett avskyelig. Selvfølgelig først og fremst for dyra, men også for den som er glad i dyra og steller dem.

Ole-Kristian Bergerud sier at det kan være vanskelig for bøndene å avdekke misbruk av dyr. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Bergerud har aldri opplevd noe slikt selv. Men han sier det kan være vanskelig å oppdage.

– Det er store rom med store dyr og det er stort sett ulåst. Det er veldig vanskelig å oppdage dersom det skulle skje noe slikt.

Sakene er krevende å etterforske også for politiet. Ofrene er tause og det er ikke alltid det er synlige skader eller tegn til misbruk.

– Det er vanskelig og derfor er vi avhengig av tips og ønsker at publikum skal tipse, sier politiadvokat Olsen.

Avtaler å møtes for å låne ut dyr

Det er oftest menn som begår denne typen kriminalitet. Mye av kommunikasjonen skjer på nettet.

– Det foregår i forum og på ulike chattetjenester. På denne måten føler de at de har en tilhørighet i en gruppe, sier Olsen.

Hun tror dette gjør at gjerningspersonene går lenger enn de ville gjort på egen hånd.

Kommunikasjon via nettet gjør det mulig for gjerningspersonene å holde kontakt både nasjonalt og internasjonalt.

– Der avtaler de møter seg imellom hvor de blant annet låner ut dyr til seksuell omgang.

I dommen fra desember i fjor var det gjengitt hvordan to personer snakket om seksuell omgang med hunder:

Tiltalte : (Tiltalte sender bilde av kjønnsorganene til en hund til mann) T Tiltalte : Er ikke dum denne heller M Mann : Nei absolutt ikke T Tiltalte : Tro ikke jeg hadde byttet noen av jentene mine mot noen M Mann : Tror ikke jeg heller. Men hilse på noen nye som en kan prøve litt innimellom kan jo være spennende da T Tiltalte : Ja

Politiet har nå fått økte ressurser til å arbeide med avdekke dyrekriminalitet. Olsen håper dette fører til at de vil avdekke og oppklare flere saker.

– Vi har noen siktemål. Å få avdekket flere brudd på dyrevelferdsloven, øke kvaliteten på etterforskningen og å øke oppklaringsprosenten er noen av disse.

De siste årene er over halvparten av sakene som gjelder brudd på dyrevelferdsloven henlagt i Norge:

Straffesaker - dyrevelferdsloven Årstall 2017 2018 2019 2020 2021 Antall anmeldelser 357 467 397 479 538 Oppklaringsprosent 49% 36% 46% 46% 46%