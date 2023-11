Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det har vært en økning i voldshendelser blant ungdom i Kongsberg denne høsten, med ungdommer helt ned i 13-årsalderen som truer andre med kniv.

Krimsjef hos politiet på Kongsberg, Morten Ole Pedersen, viser frem det politiet beslagla av kniver og våpen på ungdommer i Kongsberg i løpet av tre uker i september.

Det er flere kniver, knokejern, en liten øks og en batong.

Ungdommer helt ned i 13-årsalderen har truet andre unge med kniv. Nå mener politiet og barnevernet at foreldre må være mer til stede i barnas liv.

Morten Ole Pedersen er krimsjef ved politiet i Kongsberg. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Man kan godt engasjere seg litt mer i ungdommene sine og hva de gjør på fritiden. Hvem de er sammen med. Spørre dem litt og kanskje hente dem hvis de er på byen for å erfare litt selv, sier Pedersen.

– Kan du se at det har vært en utvikling?

– Dette er en trend som vi ikke har sett, i hvert fall ikke en opphopning av så mye. Dette er en spiral som vi må få stoppet.

Kommunikasjonen mellom barna og ungdommene er viktig, mener krimsjefen.

– Men en del foreldre har nok overlatt oppdrageransvaret til det offentlige, sier Pedersen.

Statistikken på Kongsberg viser at tallet på voldssaker for unge under 18 år aldri har vært høyere. Det underbygges av tall for hele politidistriktet.

Tror foreldre er opptatt av å være kompis med barna

Krimsjefen får medhold fra barnevernssjef Tone Risvoll Kvernes i Kongsberg.

– Foreldre i dag stoler kanskje i litt for utstrakt grad på historiene og fortellingene til sine barn. Foreldregenerasjonen i dag er veldig opptatt av å beholde et vennskap til sine barn.

Barnevernsleder i Kongsberg kommune, Tone Risvoll Kvernes. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Man kan med hell ta tilbake foreldrerollen, bli mer tydelig, sette grenser og ikke være redd for å være upopulær. Det følger med foreldrerollen. Man skal være upopulær, og man skal ta avgjørelser som ungdommer ikke liker, forteller Risvoll Kvernes.

Ungdom mener foreldre og lærere må snakke mer sammen

David og Dominykas går begge på 10. trinn og har fått med seg høstens hendelser i Kongsberg. Blant annet har de sett filmen som verserer på sosiale medier der en ung mann blir truet med kniv av en ung gutt.

– Det må bli mer kommunikasjon med foreldre og lærere. Hvis man har det dårlig hjemme, kan man snakke med noen lærere eller politiet, foreslår David.

Dominikas er ikke veldig glad i å gå ut på kveldstid. Han forteller at han går til treningssenteret.

– Før tenkte jeg ikke så mye på det, men nå går jeg en omvei om Knutepunktet, sier han.

David og Dominykas er ikke glade i å gå ute på kveldstid. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det handler litt om utenforskap

Noen som kjenner godt til en del av ungdommene og ungdomsmiljøet i Kongsberg er Bente Bjørdal og Øyvind Bjerkvik. Utekontaktene er mye ute blant unge der de oppholder seg.

De sier det er individuelle årsaker til at det skjer.

– Det handler mye om utenforskap, at noen ikke finner seg til rette på skole eller i organiserte aktiviteter.

– Hva kan man gjøre for disse ungdommene?

– Det er viktig å snakke med ungdommene om at det er ulovlig å gå rundt med kniv.

Øyvind Bjerkvik og Bente Bjørdal er Kongsberg kommunes to utekontakter. De snakker mye med ungdommene i byen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Psykolog: – Vi er for opptatt av barna ikke skal møte noe ubehag

Psykolog Line Marie Warholm jobber mye med relasjonen mellom barn og foreldre.

Psykolog Line Marie Warholm. Foto: Astrid Waller

Hun forteller at en del voksne spør henne om hvordan de kan sette grenser for barna sine uten at de blir sinte eller lei seg.

– Vi er for opptatt av barna ikke skal møte noe ubehag på veien, sier Warholm.

– På den ene siden har vi høye forventninger til dem. Samtidig setter vi ikke de grensene som de trenger. De får ikke nok robusthet når de går ut i verden fordi vi har beskyttet dem så mye, legger hun til.