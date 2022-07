– Jeg hadde spart fra to bursdager og en jul til den sykkelen, sier 9 år gamle Stormur Kristjansson.

Han viser fram der sykkelen hans stod før noen kom og tok den.

Sykkelen stod låst på baksiden av huset. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Sykkelen var ekstra spesiell for han, siden det er den første helt nye sykkelen han har hatt.

– Vi har bare kjøpt brukte sykler til han før, så det å kunne gå i butikken og kjøpe en helt ny sykkel var ganske stort for han, sier Rakel Olsen, moren til Stormur.

Den fikk han kun ha i to måneder før den ble stjålet.

Olsen meldte først om saken til Drammens Tidende.

– Det er ganske råttent å stjele en barnesykkel, sier hun.

Stormur hadde gledet seg lenge til å kjøpe en helt ny sykkel, men fikk bare brukt den noen få ganger før den ble stjålet. Foto: PRIVAT

Sykkelen stod festet til terrassen på baksiden av huset deres i Drammen, så tyven hadde gått rundt på eiendommen for å lete etter noe å stjele.

– Jeg syns det er ganske dårlig gjort, sier Stormur.

Stor økning av sykkeltyverier

Stormur er slett ikke alene om å få sykkelen sin frastjålet.

Hittil i år har mengden sykkeltyverier her til lands økt med 17 prosent sammenlignet med i fjor, viser tall fra politiet.

I det som tidligere var Buskerud fylke har økningen vært på 35 prosent, og mesteparten skjer i Drammen.

Sigmund Clementz, informasjonssjef i IF forsikring, tror også det er store mørketall når det gjelder sykkeltyverier.

Sigmund Clementz, informasjonssjef i IF forsikring har gode tips til å holde sykkeltyvene unna. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Vi vet at det er mange sykkeltyverier som hverken blir anmeldt til politiet eller forsikringsselskapene. Det kan det være mange grunner til, for eksempel at syklene er gamle og lite verdt, sier Clementz.

Antall sykkeltyverier har økt de siste årene, og i fjor ble det meldt om 13.500 stjålne sykler til forsikringsselskapene.

– Det tallet er nok altfor lite, mener Clementz.

Fortsatt de ikke-elektriske som er mest utsatt

Til tross for at stadig flere skaffer seg elsykler, er det ikke disse det blir stjålet flest av.

– Det er nok fortsatt sånn at det er de gode gamle tråsyklene som er mest utsatt, for de er det jo flest av. Men vi ser at stadig flere får sykler med elektrisk motor, og de er veldig attraktive. Mange elsykler er forholdsvis nye, ser bra ut og er verdt mer penger.

Det er få sykler som kommer til rette igjen, hvis de først har blitt stjålet. Men er du veldig glad i sykkelen din, finnes det håp om gjenforening.

Så langt i år har det blir stjålet 17 prosent flere sykler enn i fjor. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

– Når du leverer en anmeldelse til politiet er det viktig at du også opplyser rammenummeret tilhørende sykkelen. Hvis politiet kommer over stjålne sykler, har de da mulighet til å gjenforene sykkel og eier, sier Clementz.

Får ikke syklet med vennene i sommer

En av tingene Stormur hadde gledet seg mest til i sommer, var å kunne sykle rundt med vennene på sin nye sykkel.

– Men nå må jeg heller bruke sparkesykkel.

Sykkelen var festet med lås. Ved siden av stod to eldre ulåste sykler, men de tok ikke tyven med seg.

Rakel Olsen, moren til Stormur syns det er veldig råttent å stjele en barnesykkel, og håper de som tok den får dårlig samvittighet og leverer den tilbake. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

– Det er litt spesielt at de kun velger å ta den ene sykkelen som var festet med lås. Men det var nok fordi den var helt ny. De tok også med seg noe nytt verktøy. Så de har forsynt seg, sier Rakel Olsen, moren til Stormur.

De har anmeldt tyveriet og håper at noen kjenner på dårlig samvittighet og leverer tilbake sykkelen.