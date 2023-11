– Det kan være ubehagelig å gå alene i Kongsberg på kvelden. Slik var det ikke før.

Amalie Skjolde Helmriksen (15) er elev ved Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg. Hun er en av flere elever som ikke liker å gå ute på kveldstid alene.

– Folk vi kjenner har sett vold på nært hold. Det ligger videoer ute på TikTok hvor folk på vår egen alder blir truet med kniv. Det skal ikke være sånn.

Kongsberg er en av flere kommuner i landet som har opplevd en stor økning av vold blant personer under 18 år.

LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Ungdommene forteller at det snakkes mye på skolen om alle voldssakene som har foregått de siste ukene. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Klassekameratene David Emmertz og Dominykas Vaitkevicius går begge på 10. trinn og har fått med seg de siste ukenes hendelser i Kongsberg. Ungdommer helt ned i 13-årsalderen har truet andre unge med kniv.

– Det er ganske sykt. 7.-klassinger og 8.-klassinger går rundt med kniv. Det er ikke så mye som skal til før du selv blir innblandet i dårlige miljøer, sier David.

Ønsker større konsekvenser

Ungdom under 15 år som begår lovbrudd er under den kriminelle lavalder, derfor blir det ingen straffesak. Men man kan bli fulgt opp på andre måter, som for eksempel bekymringssamtale eller samarbeid med barnevern.

Det mener elevene er for dårlig.

– Hvis vi skal se noe bedring, så bør det bli større konsekvenser for de under 15 år. De kan i dag nesten gjøre hva de vil uten at det får alvorlige konsekvenser, sier Amalie.

– Politiet bør også snakke mer med ungdom enn det de gjør i dag. De bør være mer synlige. Det skaper mer trygghet, sier Dominykas.

– Hvis du tyster på andre, så kan du ende opp med å få bank. Jeg liker ikke den utviklingen vi ser nå. – Det er ikke lenger uvanlig at unge går med kniv ute. Det er skremmende. – Hvis jeg møter en stor gjeng ute om kvelden, så vil jeg fort hjem. Jeg kan kjenne på et ubehag etter alt som har skjedd det siste halvåret.

Elevene NRK har snakket med er ikke en del av disse miljøene.

Ny trend over hele landet

Seksjonsleder for etterforskning i Kongsberg, Morten Ole Pedersen, viser frem det politiet beslagla av kniver og våpen på ungdommer i Kongsberg i løpet av tre uker i september. Det er flere kniver, knokejern, en liten øks og en batong.

BESLAG: I løpet av tre uker i september beslagla politiet disse knivene og våpnene blant unge i Kongsberg. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Ifølge vår statistikk så har tallet aldri vært høyere enn det er nå i forhold til antall voldssaker for unge under 18. år, sier Pedersen.

Politiet er bekymret

Ifølge politiet og elevene NRK har snakket med, så reiser ungdom på tvers av kommuner og fylker for å utøve trusler og vold.

– Sånn som jeg ser det, så er dette en helt ny trend over hele landet. Vi har aldri opplevd dette tidligere i et så stort omfang. Det er bekymringsfullt. Jeg håper ikke det eskalerer enda mer, sier Pedersen.

Tallene er hentet fra Sør-Øst politidistrikt 15. november fra Buskerud, Vestfold og Telemark. Tallene viser at det er flere voldssaker og anmeldelser hittil i år, enn det var i hele fjor.

Tall fra politidistriktene, hentet inn av Nettavisen, viser en økning på 40 prosent i anmeldte voldssaker i alderen 10–17 fra januar 2022 til august 2023.

Grafikken er laget med grunnlag av tall fra politidistriktene, gjengitt i Nettavisen Grafikk: NRK

Har ekstra fokus på unge

Pedersen sier han gjerne skulle hatt flere ressurser som jobbet ute og snakket med ungdom.

– Vi har i dag ekstra fokus på de unge med tanke på den økningen vi har sett i antall voldssaker. Jeg skulle ønske vi hadde flere folk til å jobbe med ungdom, men vi er ikke flere folk enn det vi er. Vi gjør så godt vi kan.

POLITIET: Pedersen er bekymret for økningen av ungdom som bærer kniv og slagvåpen på byen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

De siste ukene har politiet gjennomført knivaksjoner på bestemte tider. Her visiterer de folk tilfeldig innenfor bestemte tidsrom. Det har medført beslag av kniver og slagvåpen blant de unge.

– Flere sier at de bærer kniv for å forsvare seg. En kniv har ingenting å gjøre på byen. Det kan få fatale konsekvenser om kniven blir tatt i bruk.

Han håper ungdom og foreldre tar kontakt om de er bekymret.

– Det går an å komme til politiet og være anonym. Vi kan snakke om bekymringene uten at navn blir opplyst. Vi er interessert i informasjon, og dette gjelder fra både ungdom og foreldre, sier Pedersen.