Obduksjonsrapport gir ingen svar

Politiet i Halden har fått den foreløpige obduksjonsrapporten av de to som ble funnet omkommet i en båt i Halden forrige fredag.

– Rapporten fastslår ingen dødsårsaker, sier krimsjef i Halden Mona Bergseth til NRK.

Hun understreker at det fortsatt ikke er noe som tyder på at de to omkomne ble utsatt for noe straffbart. Det kan ta flere måneder før den fullstendige obduksjonsrapporten er klar.