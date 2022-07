Nytt ulvekull i Østmarka

Det er født et nytt ulvekull i Østmarka. Det bekrefter Statsforvalteren i Oslo og Viken til NRK.



Det var i begynnelsen av juli at de fikk melding om at bilder fra et viltkamera viste minst fem valper, som ifølge seniorrådgiver Christian Hillmann ble født rundt 1. mai.



Dette er det første kullet til det nye ulveparet i Østmarka, og det sjette i området siden 2012.



– De vil gå sammen med foreldre frem til neste vår, og så begynner de å utvandre fra området. Da tar de seg gjerne lengre og lengre turer ut av reviret, og etter hvert så går de sin vei. Men noen kan også bli værende i reviret. Tispa som er mor nå er selv født i Østmarka-reviret i 2015, og har etter det vi vet vært der hele tiden, sier Hillmann til NRK.