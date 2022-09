Nytt søk etter Belur Sardar

Våren 2007 tok ektemannen kontakt med politiet og meldte kona si savnet. Han sa hun hadde forlatt hjemmet deres en morgen og ikke kommet tilbake.

Søket etter 29-åringen ble satt i gang for fullt, men uten resultater.

Samme høst ble ektemannen siktet for å ha drept Belur Sardar og gjemt liket. Han nektet for å ha hatt noe med forsvinningen å gjøre.

Foto: Politiet / NTB

Ekteparet hadde fire barn sammen på henholdsvis 9, 5, 3 og 1 år da hun forsvant.

Mener de så ektemannen og bilen

I ettertid kom det inn mange tips til politiet, men ingen førte fram.

Tirsdag i forrige uke fant politiet imidlertid fram spadene igjen.

Ekteparet som har snakket med politiet, mener de så bilen til siktede stå parkert ved denne veien, og at han ryddet noen kvister. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Et eldre ektepar hadde nemlig fortalt til en bekjent at de hadde sett noe som kunne være interessant det året firebarnsmoren forsvant. Personen kontaktet politiet med informasjonen.

Ekteparet har nylig vært hos politiet og fortalt hva de så.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit. Foto: Vilde Jagland / NRK

– De så en mann de mener var siktede. De mener han ryddet noen kvister ved siden av en bil som hadde parkert rett ved veien. De stoppet og gikk for å se, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Ekteparet mener bilen lignet på den siktede skal ha hatt på den tiden. De tok ikke kontakt med mannen de så ved veien.

Nylig viste de politiet stedet – et skogsområde på Basserudåsen utenfor Kongsberg.

Gravearbeid

Fire krimteknikere og to kriminalsøkshunder fra Kripos reiste dit forrige uke for å lete.

Hundene gjorde søk før krimteknikerne gravde opp et om lag 15 kvadratmeter stort område. Politiet hogde også ned et tre ved stedet de gravde for å undersøke alderen på dette.

Det ble ikke gjort noe funn. Politiinspektør Odd Skei Kostveit sier likevel at det er viktig at de som har informasjon som kan være relevant, gir den til politiet.

Politiet gravde opp et om lag 15 kvadratmeter stort område. Det er mye steiner og røtter i området. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

– Så vurderer vi informasjonen mot resten av den informasjonen vi har. Noen ganger kan det være akkurat det vi mangler. I dette tilfellet var informasjonen veldig konkret, og vi valgte å undersøke stedet grundig, sier han.

– Kommer aldri til å gi oss

Kostveit får støtte av tidligere lensmann Torill Sorte.

– Vi kommer nok aldri til å slutte å lete etter henne. Det å finne henne vil ha stor betydning for å ha muligheten å kanskje kunne løse denne saken i framtiden, sier hun til NRK.

Torill Sorte er tidligere lensmann i Nedre Eiker. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Om årsaken til at det har tatt 15 år for vitnene å kontakte politiet, sier hun dette:

– Det er mange grunner til at vitner eller andre velger å ikke fortelle det man har sett eller tror man har sett. Det kan være at man er redde for at det skjer noe hvis man sier ifra, at man får en oppmerksomhet som gjør at noen kan hevne seg eller oppsøke dem. Ofte er det frykt som gjør at folk ikke melder, eller at de ikke tror det de har sett har så stor betydning at de trenger å si ifra, sier Sorte.

Det ble ikke gjort noen funn, men politiet vil fortsatt at vitner tar kontakt dersom de har informasjon. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Det er bra at det kommer fram, selv om det er gått mange år, understreker hun.

– Vi har et ønske om å finne Belur. Vi kommer aldri til å gi oss med det.

Nekter skyld

I perioden 2007–2011 var det omfattende søk etter firebarnsmoren. Det ble søkt i kummer, avløpssystem, rør og tjern, og hun ble etterlyst internasjonalt. Men uten resultater.

Belur Sardar. Foto: Politiet

Ektemannen har hele tiden nektet for å ha hatt noe med forsvinningen å gjøre. Siktelsen for forsettlig drap ble frafalt i mai 2010, og saken henlagt.

Ektemannen ble utvist til Irak i 2010, fordi det ble oppdaget at han hadde oppgitt feil identitet for å få opphold i Norge.