Hanna Kittelsen Pettersen (19) er en av dem som kan bli redningen for festivalene. Flere kulturarrangører sliter nemlig med bemanningen.

– Uten folk får man ikke til å arrangere festivaler. Man ser at det er stor mangel på både crew og ledere, sier Pettersen.

Hun er en av flere praktikanter på Kongsberg jazzfestival. I samarbeid med Norske Kulturarrangører er jazzfestivalen en av fire festivaler som har et praktikantprogram i år.

Pettersen tror at praksisperioden kan gi henne noen fortrinn.

– Jeg får veldig lyst til å jobbe med dette når jeg er praktikant her. Og bemanningsutfordringene i bransjen kan skape jobbmuligheter for oss som er unge.

Hanna Kittelsen Pettersen er praktikant på Kongsberg jazzfestival. Her sorterer hun gamle festival t-skjorter. Foto: Juni Hoem / NRK

– Holde bransjen i live

Det var stort frafall i bransjen under koronapandemien. I en rapport fra Telemarksforskning i 2022 ble det dokumentert så mye som 25 prosent frafall av sceneteknikere.

Siri Haugan Holden er daglig leder i Norske Kulturarrangører. Nå skal de sette inn støtet for å rekruttere flere inn i bransjen. Foto: Jane Lool / NKA

Siri Haugan Holden er daglig leder i Norske Kulturarrangører. Hun tror at flere av sceneteknikerne kan ha kommet tilbake nå, men hun mener likevel tallene er skremmende.

Holden sier at arrangørene opplevde noen utfordringer med rekruttering allerede før pandemien.

– Vi trengte et større og mer systematisert praktikantprogram. Rekruttering er viktig for å holde bransjen i live. Vi står ikke i den samme krisen som rett etter pandemien, men situasjonen er såpass alvorlig at vi ikke kan vente med å gjøre noe, sier Holden.

En del av crewet

I tillegg til Kongsberg jazzfestival har også Festspillene i Nord-Norge, Malakoff og Pstereo praktikanter i år.

Praktikantene på jazzfestivalen er en del av crewet fra festivalen rigges opp, til den pakkes ned igjen uken etter.

Underveis får de ulike ansvarsoppgaver, og de observerer sine ledere. Formålet er at praktikantene skal få et overblikk over små og store arbeidsoppgaver som må utføres for å kunne arrangere en festival.

Får prøve seg på alt

Bjørn Kristoffer Nordem Nordahl (24) er en av dem som fikk praksisplass på Kongsberg jazzfestival.

Å arrangere jazzfestival krever tunge løft. Her hjelper praktikant Bjørn Kristoffer Nordem Nordahl med opprigg av Kongsberg jazzfestival. Foto: Juni Hoem / NRK

– Det er veldig spennende og lærerikt. Jeg håper på å få kontakter og erfaringer som jeg kan bruke senere i livet. Det hadde vært gøy å jobbe med festivaler i fremtiden, sier Nordahl.

Praktikantene var på plass lørdag 1. juli. De kom raskt i gang med opprigg av festivalen.

Gjennom uken skal de få bryne seg på alt fra scenearbeid og sikkerhet, til catering og transport. Erik Fosland er ansvarlig for praktikantene.

– Vi har 14 praktikanter hos oss i år. De skal få erfare hva det innebærer å arrangere en festival, både på godt og vondt, sier Fosland.