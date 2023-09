Nytt oslobyråd ikke avgjort

I dag har Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet hatt sonderingssamtaler for å se på muligheten for et nytt, borgerlig byråd i Oslo.

Møtet varte i fire timer, men foreløpig er ingenting avgjort.

– Har dere sett på mulige byrådskonstellasjoner?

– Nei, det har vi ikke. Vi har diskutert politikk i dag, så får konstellasjoner og posisjoner komme senere, sier Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

Partiene skal møtes til nye samtaler fredag.

– Det har vært gode, konstruktive samtaler og god stemning. Vi har gått inn i mange temaer i oslopolitikken. Så skal vi møtes igjen i morgen.

– Tror dere fremdeles det kan bli forhandlinger i neste uke?

– Jeg håper fortsatt vi kan få til det, sier Solberg.