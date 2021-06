Nytt Oslo-byråd kan være klart i morgen

Byrådsleder Raymond Johansen håper å kunne presentere sitt Ap-, SV- og MDG-byråd torsdag, men det kan hende utnevnelsen drøyer til fredag.

Hele byrådet gikk av forrige onsdag etter at mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg fikk flertall i bystyret.

Byrådet styrer nå som et såkalt forretningsministerium. Lan Marie Berg trakk seg fra sin stilling fredag.

Forretningsministerium Ekspandér faktaboks Normalt er det den avtroppende regjeringen som fungerer som forretningsministerium etter at den har gått av eller søkt om avskjed, inntil en ny regjering kommer på plass.

Et forretningsministerium kan i de fleste tilfeller ikke ta nye politiske initiativer, eller fatte vedtak i saker som en ny regjering ikke kan gjøre om på.

Forretningsministeriet skal i størst mulig utstrekning begrense seg til å ta seg av de løpende «forretningene», altså oppgavene. Forretningsministerium i kommuner I overført betydning kan betegnelsen «forretningsministerium» brukes om et byråd (kommuneråd) eller fylkesråd, i norske kommuner og fylker med en parlamentarisk styringsform.

Byrådet fortsetter å fungere som et midlertidig byråd eller fylkesråd etter at det har gått av, inntil et nytt byråd eller fylkesråd er på plass. Det er bare Bergen og Oslo som har byråd. Kilde: Store norske leksikon

Mandag fikk Raymond Johansen oppdraget med å danne nytt byråd av ordfører Marianne Borgen. Da hadde Høyre gitt opp forsøket på å stable et ikke-sosialistisk alternativ på beina.

Hvem overtar etter Berg?

Det store spenningsmomentet er hvem som skal erstatte Lan Marie Berg som byråd for miljø- og samferdsel. Jakten internt i MDG blir ledet av finansbyråd Einar Wilhelmsen.

– Vi har de siste dagene hatt en grundig prosess i partiet. Vi har flere gode kandidater og bruker den tiden vi trenger, sier Wilhelmsen til NRK.

– Jeg vil gi min anbefaling til partiets bystyregruppe, som vil fatte den endelige beslutningen om hvem vi ønsker skal være byråder for MDG, sier han.

Det er særlig fire kandidater som trekkes fram av NRKs kilder:

Hanna Marcussen , byråd for byutvikling. Marcussen fungerer også som miljø- og samferdselsbyråd i mellomperioden.

, byråd for byutvikling. Marcussen fungerer også som miljø- og samferdselsbyråd i mellomperioden. Rasmus Reinvang , byrådssekretær for byutvikling. Fungerte som byråd for byutvikling mens Marcussen var i mammaperm.

, byrådssekretær for byutvikling. Fungerte som byråd for byutvikling mens Marcussen var i mammaperm. Sirin Hellvin Stav , gruppeleder i bystyret og leder for miljø- og samferdselsutvalget.

, gruppeleder i bystyret og leder for miljø- og samferdselsutvalget. Sigrid Z. Heiberg, leder i Oslo MDG.

Delte meninger

Både Marcussen og Reinvang blir beskrevet som moderate styringspolitikere med bred byrådserfaring.

Å flytte Marcussen fra byutvikling til miljø og samferdsel vil i så fall utløse behov for en ny byråd for byutvkling. Opprykk for Reinvang her kan være en mulighet.

NY MILJØ- OG SAMFERDSELSBYRÅD? Sirin Hellvin Stav (MDG) trekkes fram av flere. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hellvin Stav og Heiberg anses som politikere som kan fronte en radikal miljøpolitikk utad, på samme måte som Lan Marie Berg.

Det skal være ulike meninger i partiet om hvilke egenskaper man bør legge mest vekt på. Men flere har forventninger om en tydelig profilering av MDGs politikk, og en synlig byråd.

Flere regner Sirin Hellvin Stav som favoritt fordi hun kombinerer en skarp miljøprofil og erfaring som heltidspolitiker på miljø- og samferdselsfeltet.

Ap og SV fortsetter

Arbeiderpartiet og SV vil fortsette med samme mannskap som i dag, etter det NRK får opplyst. Byrådet styrer videre på byrådsplattformen fra 2019.

Hva som skjer med dagens løse samarbeidsavtale med Rødt, er ikke avklart.

Det har også vært diskutert å endre oppgavefordelingen mellom byrådene. Én mulighet som blir pekt på er å løfte tunge tekniske etater ut av miljø og samferdsel.

Det var Lan Marie Bergs ansvar for Vann- og avløpsetaten og milliardsprekken for ny vannforsyning som førte til mistilliten.