Mannen ble fremstilt for fengsling for andre gang på en uke i Fredrikstad tingrett lørdag formiddag. Torsdag ble han løslatt av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt varetektsfengslet i Follo tingrett mandag.

– Etter lagmannsrettens løslatelse ble det gjort bevismessige funn som styrker mistanken mot siktede, sa politiadvokat Yvonne Schilling til NRK i forbindelse med lørdagens fengslingsmøte.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere hva slags funn som er gjort.

Anker trolig avgjørelsen

49-åringen er siktet for drap eller medvirkning til drap på 43 år gamle Christian Halvorsen, som ble funnet livløs utenfor sin egen bolig i Askim søndag 12. juli.

Det var 43 år gamle Christian Halvorsen som ble funnet skutt og drept i Askim. Foto: Privat

Mannen ble lørdag varetektsfengslet i fire uker, hvor de to første ukene av fengslingen vil være i full isolasjon. Han er også ilagt brev- og besøksforbud.

Det er samme avgjørelse som Follo tingrett kom til på mandag.

– Jeg har ikke fått snakket med min klient enda, men jeg går ut fra at vi kommer til å anke også denne gang. Mitt råd vil gå i den retning, sier 49-åringens forsvarer Tor Fagermo Sæter til NRK.

Politiet mener de nye bevisene styrker mistanken mot din klient. Er du enig i det?

– Nei, jeg er ikke enig i at de nye bevisene styrker mistankene mot ham. Men dokumentene i saken er klausulert, så jeg kan ikke gå inn på grunnen til at jeg mener det, sier Sæter.

Advokat Tor Fagermo Sæter forsvarer den 49 år gamle mannen som nå er varetektsfengslet på nytt. Foto: Birger Kjølberg

Reagerte på pågripelsen

Det tok ikke mange timer fra mannen ble løslatt av Borgarting lagmannsrett, til han ble pågrepet på nytt natt til fredag. Tor Fagermo Sæter sa da til NRK at han reagerte på måten politiet pågrep hans klient på.

Ifølge forsvareren ble 49-åringen pågrepet av væpnet politi hjemme hos sin 80 år gamle mor. Det til tross for at han og klienten hadde avtalt å møte på politistasjonen klokken 9 neste morgen.

«Pågripelsen er i lys av det vanskelig å forstå», skriver Fagermo i en e-post til NRK.

Politiet mente imidlertid at pågripelsen skjedde uten dramatikk, fordi den skjedde uten noen hendelser.

– Politiet har som rutine å bevæpne seg når vi mener at det kan være en risiko for at det kan være våpen involvert. Jeg minner samtidig om at vedkommende er siktet for drap eller medvirkning til drap med skytevåpen, sa politiadvokat Yvonne Schilling.

En 32 år gammel mann er også siktet etter drapet. Han sitter fremdeles varetektsfengslet.