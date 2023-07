Ny tyveritrend: – Det virker som om de vet hva de ser etter

– Jeg titta opp i båten også tenkte jeg: «Fader her har det skjedd noe». Kalesjen lå på halv tolv og det var da vi så at skjermer, stoler og sofaer var borte, forteller Vegard Moen.

På brygga på Kråkerøy i Fredrikstad forsynte tyver seg grovt av interiøret i båten hans natt til lørdag. Også en kartplotter ble stjålet.

Båten til Vegard Moen ble tømt for stoler, sofa, skjermer og elektronisk utstyr av tyvene. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Moen er langt ifra den eneste som har hatt tyver ombord. Den siste uken har det blitt rapportert om minst 10 lignende innbrudd langs kysten bare i Østfold.

Samme kveld som tyvene herjet i båthavna i Fredrikstad, ble Kippenes båthavn i Moss rammet. Her ble minst åtte båter tømt for diverse interiør.

Det har også blitt meldt om innbrudd i flere båter ved Kambo marina.

– Det er jo bittert når sesongen bare så vidt har startet, sier Moen.

Både kartplottere, seter, bensintanker og redningsvester har blitt stjålet.

Tyveri av stoler og sofaer fra båter er nytt for forsikringsselskapet If. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Ny type tyveri

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If sier at denne typen tyveri er helt nytt for forsikringsselskapet.

– Tidligere har tyver stjålet båtmotorer og kartplottere, men at de tar med seg stoler fra båter har vi ikke hørt om før.

Han mener det tyveriene kanskje kan knyttes til en liga som har peilet seg inn på ett spesielt båtmerke og båtmodell.

– Ofte er båttyverier veldig godt organisert. Det er i mange tilfeller mobile vinningskriminelle fra utlandet som kommer til Norge og gjør raske raids rundt Oslofjorden, sier han.

Ser sakene i sammenheng

Politiet i Fredrikstad har allerede henlagt saken, men i Moss er tyveriene fortsatt under etterforskning.

Krimsjef Silje Vestad hos politiet i Moss sier at de nå jobber med å skaffe et større informasjonsgrunnlag gjennom avhør av vitner og de fornærmede. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Vi har noen spor å gå etter, men jeg har ikke lyst til å gå ut med for mye informasjon om det, av taktiske hensyn, sier krimsjef Silje Vestad.

Krimsjefen sier at det er uvanlig at denne typen gjenstander blir stjålet. Politiet ser derfor sakene i sammenheng.

De etterlyser også flere tips.

– Vi ønsker gjerne tips. Hvis noen har observert noen med mistenkelig adferd i det tidsrommet og området, sier hun.

Tatt på fersk gjerning

Tyvene som tok seg til rette i Kippenes båthavn natt til lørdag ble tatt på fersk gjerning.

Tyvene ble tatt på fersk gjerning av en båteier i Kippenes båthavn. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

NRK har vært i kontakt med en båteier som sov i båten sin i havna den natten. Han våknet av et brak.

– Med en gang jeg dro i glidelåsen på kalesjen, skvatt de til for da ropte en av dem at de måtte komme seg av gårde, forteller båteieren.

Han ønsker å være anonym. Mannen observerte at tyvene løpe av gårde med bensinkanner, men forteller at han senere skjønte at de også hadde stjålet seter.

– Det er jo litt amatørmessig, men samtidig litt proft. Det virker som de har gjort det før og vet hva de ser etter.