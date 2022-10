«Da det blei kjent at jeg hadde gifta meg med ei kvinne fra Teheran, gikk ryktene i Drammen».

Slik innledes kapittel 9 i den trykkferske selvbiografien «Norge i mitt hjerte» ført i pennen av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap)

Biografien tar leseren ut i geografien. Den skildrer en femårings flukt fra et krigsherjet Teheran til bygda Skotselv nordvest for Drammen.

Gharahkhani forteller om en lykkelig barndom, møte med nynazister og sin musikalske kjærlighet til Tina Turner. Selvfølgelig også om hvordan det er å være Norges første stortingspresident med innvandrerbakgrunn.

Kanskje kunne han også blitt landets første ordfører med nettopp denne bakgrunnen.

«Etter hvert blei familien på tre til en familie på fire. Søstera mi Mona kom til verden i 1989. Her feirer vi storebrors bursdag». Foto: Privat

Rykter og sverting

For 11 år siden hadde Gharahkhani klatret opp den politiske rangstigen: Lokalpolitiker i Øvre Eiker. Ungdomssekretær i LO i Vestfold. Leder av AUF.

Og så ordførerkandidat for Drammen.

Imidlertid mener han at beskyldningene bidro til å sette en stopper for at han kunne legge ordførerkjedet rundt halsen. Han skriver følgende:

«I ettertid er det ikke vanskelig å se at det var umulig for meg å bli ordfører i 2011».

Han mener mye skyldes ryktestormen som oppstod i forkant av valget. Septemberstormen fikk stadig mer vind i kastene.

– Jeg fikk høre at ekteskapet var arrangert og at kona ville bli nødt til å gå med heldekkende plagg. Jeg fikk høre at jeg var en reaksjonær muslim – og at kona var min kusine, forteller Gharahkhani.

Her er familien på ferie i Kalkan, Tyrkia. Masud ønsker å skjerme familien fra offentligheten, men sier at han måtte skrive om personen han elsker og er gift med. Foto: Privat

I begynnelsen prellet beskyldningene av ham som vannet på gåsa.

– De var så hinsides at jeg først ikke tok dem alvorlig.

Inntil ryktene ble legitimert av en politisk motstander.

«En slik ordfører og en slik ordførerkone kunne ikke Drammen ha, blei det sagt», skriver han i boken.

– Hvem sa dette?

– Alt som lå i sosiale medier. Det var også enkelte lokalpolitikere som bidro til at den debatten også kom på dagsorden.

Han sikter til daværende varaordfører i Drammen, Freddy Hoffmann.

Gharahkhani skriver: «Han gikk ut i lokalavisa Drammens Tidende og sa om ekteskapet mitt at «alt tilsier at dette er arrangert på en måte».

– Jævla drittsak

– Jeg tviler på at det er rette ordelag, kommenterer Hoffmann når han blir presentert for boken.

– Sa du ikke dette?

– Jeg kan ikke huske at jeg har sagt det. Jeg hadde ingen grunn til å tro på det en gang. Jeg visste det ikke var sant – og jeg skrev også et innlegg om det. Dette ble en jævla drittsak som både Masud og jeg skulle vært foruten.

Tidligere varaordfører i Drammen, Freddy Hoffmann. Foto: Morten Andersen / NRK

At ryktene svirret i byen på den tiden, det husker Hoffmann godt.

– Jeg ble oppringt av flere medier. Dumheten er at jeg bekreftet at jeg hadde hørt ryktene.

– Har du kontakt med Masud i dag?

– Jeg prøvde å kontakte ham flere ganger i 2011 på Messenger. Null respons. Jeg føler med Masud, at man blir utsatt for rykter. Slik er det dessverre når man er profilert, avslutter Hoffmann.

Elsker Norge

Til slutt ble ryktene «så ubehagelige» at ordførerkandidaten gikk offentlig ut og forsvarte seg.

– I valgkampen måtte jeg altså gå ut og snakke om privatlivet mitt. Det var ganske rart.

Gharahkhani måtte avkrefte at kona og han var i slekt. At ekteskapet ikke var arrangert. At de ikke var reaksjonære muslimer.

«Som femåring flyktet Masud med familien fra krig i Iran til asylmottak i Norge. I dag er han den nest høyest rangerte etter Kongen», skriver Aschehoug. Foto: Tina Brock / NRK

– Det var tross alt en grunn til at familien min i sin tid flyktet til Norge.

– Hvor ble dere gift?

– Vi giftet oss i Istanbul. Bare oss to. Hun var i Iran. Jeg i Norge. Det var stedet hvor vi kunne møtes, gifte oss og starte nye liv. Boken handler om mulighetene jeg har fått. Fra å være født i ekstremisme og krig, og til å være stortingspresident i dag i en av de fremste demokratiene. Boken er en takknemlighet og jeg elsker Norge.

Boken ligger i hyllene fra og med 14. oktober.