Har åpnet gratis matbutikk: – Det gjør noe med verdigheten

– Det føltes som jeg skulle tigge mat, sier Nina Jeanette Lauen.

I en nedlagt Kiwi-butikk i Moss får de som trenger det handle mat helt gratis.

Lauen hadde ikke sett for seg at det skulle være så mange der.

Så mange som trengte hjelp, akkurat som henne.

– Man har et bilde i hodet om hvem som kommer hit, i alle fall hadde jeg det. Men det er helt vanlige mennesker som kommer hit. Det er viktig å få frem, sier hun.

Hun er glad hun oppsøkte hjelpetilbudet. Foto: Julie Helene Günther / NRK

For Lauen satt det langt inne å oppsøke tilbudet, men i dag er hun glad for at hun gjorde det.

– Da jeg kom til skranken og ble tatt imot med åpne armer, begynte jeg å gråte.

– Han som satt i kassa var som en koselig bestefar, han sa: «Du trenger ikke å se på det som å tigge mat, du kan se på det som å forhindre matsvinn». Det gjorde det litt lettere.

Flere har behov for hjelp

Lauen er ikke alene om å ha behov for hjelp.

69 prosent av mathjelpere svarer at det er flere som henter mat nå, sammenlignet med før pandemien.

Det kommer frem i en fersk undersøkelse fra Fafo og Institutt for samfunnsforsking.

Ine Lindberg i Kirkens Bymisjon og Bjørn Løvdahl i Frelsesarmeen er svært fornøyd med samarbeidet i Moss. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Av de åtte kommunene de undersøkte er det størst økning av personer som trenger hjelp i Moss.

– Det siste året har vi sett at de som tidligere har klart seg fra måned til måned, ikke gjør det lenger. De har ikke noe buffer, sier major i Frelsesarmeen Bjørn Løvdahl.

Gratis matbutikk

Gratisbutikken i Moss sentrum ligner en hvilken som helst annen butikk.

Handlekurvene ligger igjen fra butikken som en gang var der.

Matvarer står i hyllene. De er hentet fra ulike leverandører som av en eller annen grunn ikke kan selges til ordinære butikker.

Frysedisken i butikken er lik den som er i de fleste andre matbutikker. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Istedenfor at de som trenger mathjelp får utlevert en matpose, kan de i butikken hente maten selv.

– Det er veldig fint å kunne velge det man skal spise. I en matpose er det kanskje mye mat man ikke liker, sier Lauen.

Butikken er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i byen, blant dem Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Evangeliesenteret.

Tilbudet har vært populært helt siden åpningen i august.

– Vi er butikken som ikke ønsker flere kunder, sier Ine Lindberg.

Hun leder samarbeidsprosjektet som har fått navnet «Fellesskap for mat».

I hyllene ligger det mat som er hentet fra forskjellige leverandører i området. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Lindberg sier de er opptatt av at alle som kommer skal oppleve at det er greit å få hjelp.

– Det er også derfor vi har fokus på matsvinn. Det er mye bedre å ha fokus på «hjelp oss med matsvinnet», enn at du står i kø som fattigfolk. Da står vi sammen om noe og det gjør noe med verdigheten, sier hun.

Flere unge

Hittil har butikken kun vært åpen på dagtid. Men nå har de sett et behov for å holde åpent også på kveldstid.

– De som kommer på kvelden er yngre og er i jobb, sier Lindberg.

Ine Lindberg leder samarbeidsprosjektet Fellesskap for mat. Foto: Julie Helene Günther / NRK

De registrerer over 160 nye husstander i måneden. Det er derfor ingen tvil om at det er behov for hjelp, mener initiativtakerne.

Men de legger ikke skjul på at de ikke kan vite helt sikkert om alle som kommer trenger det.

– Vi kan ikke la være å gjøre gode tiltak i frykt for at det er noen som prøver å utnytte oss, sier Lindberg.

Men de har noen kontrollsystemer.

Alle som kommer til butikken må bevise at de er bosatt i Moss, Våler eller Råde.

– Ingen skal gå sultne i vårt distrikt.

Det registreres også at de kommer, og hvor mange barn det er i husstanden.

Gir tilbake

For Nina Jeanette Lauen var det en god opplevelse å oppsøke butikken.

– Det føltes nedverdigende. Det gjorde det. Men sånn som jeg ble tatt imot her så var det ikke noe farlig.

Hun håper flere vil tørre å oppsøke hjelpetilbudet hvis de har behov for det. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Nå vil hun gjøre det hun kan for å gjøre det enklere for andre. Derfor hjelper hun nå til i butikken.

– Jeg kommer bare til å hente mat her igjen hvis jeg absolutt må. Nå er det også lettere, nå som jeg kan hjelpe til her. Da føler jeg at jeg gir noe tilbake.