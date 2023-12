Oslo mangler en konsertarena med plass til 50.000 mennesker som er tilgjengelig når det passer med de store artistenes turnéprogram.

På oppdrag fra Oslo kommune har konsulentselskapet Sweco vurdert nedlagte Huken pukkverk i Lillomarka på Grorud.

Nå foreligger utredningen.

Den viser at det er plass til 50.000 inne i det gamle pukkverket.

Det største problemet vil være å få fraktet publikum hjem når de er ute av selve arenaen etter konserten.

Må vente i 2 - 2,5 timer

Beregningene viser at det er mulig å frakte 20-25.000 mennesker vekk fra Grorud på en time.

Da er kapasiteten på kollektivtrafikken fullt utnyttet. Samtidig er det beregnet at folk skal gå eller sykle, kjøre bil eller taxi, og ta shuttlebuss.

Med 50.000 vil det ta mye lengre tid:

«For å kunne realisere konserter av stor skala ved Huken er det derfor behov for å akseptere lengre tid før publikum er på et transportmiddel. Et grovt estimat på nødvendig avviklingstid er 2 – 2,5 timer.»

Det bransjen fryktet

SKEPTISK: Bransjen har lenge vært skeptisk til Huken, sier sjefpromotor Martin Nielsen i Live Nation. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Det er dessverre det jeg og mine bransjekolleger fryktet basert på vår erfaring med store arrangementer, sier sjefpromotor Martin Nielsen i Live Nation.

– Hadde vi gått på konsert, hadde vi neppe vært veldig glad for helhetsopplevelsen hvis vi hadde stått to timer etter konserten etter klokka elleve for å komme hjem, sier han.

Han peker også på at selve konsertlogistikken er utfordrende med bare to smale veier ut og inn.

– Artistene skal derfra. Og produksjonen skal ut og videre til neste by, sier Martin Nielsen, som understreker at han ikke har lest selve rapporten.

ROMSLIG ARENA: Det var tidligere kulturbyråd Omar Samy Gamal som kastet sine øyne på Huken. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Vil ikke konkludere

Utredningen ble bestilt av daværende kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) i fjor vår.

Byrådet har nettopp fått den i hus og vil ikke konkludere.

KULTURBYRÅD: Anita Leirvik North (H) er ny byråd for kultur og næring i Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Kulturbyråd Anita Leirvik North (H) sier at kommunen har gjort en grundig utredning av mulighetene på Huken – og begrensningene.

– Den skal gi oss underlag for å vurdere veien videre. Det vil jeg gjøre i dialog med arrangørene og andre relevante aktører, sier hun.

Ikke siden Valle Hovin

Hensikten er å trekke store artistnavn til byen. Oslo har lenge savnet et forutsigbart sted for store stadionkonserter.

Hovedstaden har ikke hatt en fast arena for de største artistene siden 2018.

Da Guns N'Roses gikk av scenen på Valle Hovin en julikveld det året, var det over og ut for den gamle skøytebanen som konsertarena.

SVANESANG: Axl Rose, Slash og Guns N'Roses avsluttet en konsertrekke som startet med Tina Turner i 1987. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Valle skulle rives og bygges opp på nytt. På den nye er det ikke lagt til rette for konserter.

Velger bort Oslo

De siste årene har flere superstjerner valgt Oslo bort. Beyoncé opptrådte i Stockholm i mai, men la turnéen utenom Norge.

Det samme gjør Taylor Swift i 2024.

IKKE OSLO: Taylor Swift opptrer i Stockholm i mai neste år, men dropper Oslo. Det samme gjorde Beyoncé i år. Foto: AFP

Og i juni i år var det bare flaks at Voldsløkka var ledig da det klaffet med turnéplanene til Bruce Springsteen.

– Vi var ganske nær å miste Bruce i år, sa Martin Nielsen hos arrangøren Live Nation til NRK den gang.

Kræsjer med idrett

De to utsolgte konsertene måtte klemmes inn mellom bruken av idrettsbanen på Sagene til nettopp idrett.

Det samme er tilfellet på Ekebergsletta. Der er det ikke plass til annet enn Tons of Rock i juni.

For Ullevaal stadion er utfordringen at store konserter eventuelt må bookes så lenge i forveien at man ikke vet om det kolliderer med et landskamp-vindu. I tillegg kommer faren for at gressmatta blir skadet.