Ny prisrekord for norsk kunst

Maleriet fra 1903 blir sett på som et av de viktigste verkene i norsk kunsthistorie. Det var på forhånd ventet en pris på om lag 10 millioner kroner.

Tirsdag kveld ble «Andersnatten» altså solgt hos Blomqvist i Oslo etter en budrunde som startet på 7 millioner kroner. 14 millioner kroner er ny prisrekord for et verk av en norsk kunstner.

Den tidligere rekorden var på 12,8 millioner kroner. Det var også et maleri av Kittelsen, «Guldhornet».

En fantastisk stemning

– Det er stort og flott, og det et av hans beste malerier. Det er en fantastisk stemning og et nydelig landskap som vi kan dykke ned i og lure på om det kan være tusser og troll bak trærne, sier auksjonarius Elisabeth Vik Forsberg.

Ramma har Kittelsen skåret ut selv, og den er også signert på baksiden.

Andersnatten er et fjell i Sigdal kommune i Viken.

Folkekjær kunstner

Theodor Kittelsen er en av Norges mest folkekjære kunstnere. Han illustrerte blant annet folkeeventyrene skrevet av Asbjørnsen og Moe.

Mellom 1899 og 1909 bodde Kittelsen Lauvlia i Sigdal. Tiden der beskrives som den mest lykkelige og produktive i kunstnerens liv. Fra kunstnerhjemmet, som i dag drives som museum, hadde han utsikt rett mot Andersnatten.

Kittelsen selv beskrev opplevelsen av fjellet slik: «Da løftet Andersnatten sit mørke tungsindige kjempegode over alt andet. Som et vældig troll stirret fjeldet over til lille Lauvlia.»

Fikk 1000 kroner for maleriet

«Andersnatten» ble solgt året etter at Kittelsen malte det i 1903, til Blomqvist i 1904. Da fikk han 1000 kroner for maleriet.

Det vites ikke hvem som kjøpte maleriet for 14 millioner kroner, men det var «spade nummer 9 i salen» som fikk tilslaget.

Theodor Kittelsen ble født 27. april 1857 i Kragerø og døde 21. januar 1914 på Jeløy i Moss.