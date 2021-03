– Det var ikke en dag for tidlig. Dette er en gladmelding, men dette er også egentlig noe som burde ha vært til stede fra begynnelsen, sier Fredrica Bornstedt fra Arvika i Sverige.

I februar fortalte familien Bornstedt at de fryktet at de måtte selge huset for å få inn penger. Både Fredrica og ektemannen jobber i Norge. Men ingen av dem slapp inn over grensen.

Mange grensependlere fryktet for fremtiden da grensen i praksis ble stengt i slutten av januar. Men nå føler Bornstedt at fremtiden kan bli lettere.

– Det var akkurat som at det psykiske stresset vi har opplevd nå i snart to måneder ble litt mildere. Man føler at man kanskje har en fremtid, og at påskeferien som kommer om et par uker kan bli litt bedre enn vinterferien har vært.

Opptil 600.000 kroner

Den nye kompensasjonsordningen gjelder for pendlere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene. Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

– Siden grensen stengte 29. januar, har de ikke hatt mulighet til å komme på jobb, og mange har ikke fått lønn. Nå foreslår vi en ny kompensasjonsordning basert på sykelønnsordningen, da dette gjør det mulig å få på plass en ordning forholdsvis raskt, sier Erna Solberg (H).

Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G, som tilsvarer rundt 600.000 kroner.

Grensependlere slapp ikke inn i Norge i februar. Nå kan de få kompensert inntektstapet. Foto: Torstein Bøe / NTB8BIM

– Med økende smittetall i Norge må vi regne med strenge innreiserestriksjoner i lengre tid. Derfor er det viktig med en ordning som sikrer at berørte arbeidstakerne som ikke får lønn, likevel har noe å leve av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagpendlere fra Sverige og Finland fikk fra 1. mars igjen lov til å passere grensen til Norge. De er underlagt et strengt test- og kontrollregime. Disse dagpendlerne kan få kompensasjon for inntektstapet i februar.

Sveriges statsminister: – Viktig

Sveriges statsminister Stefan Löfven fikk beskjed om den nye kompensasjonsordningen tirsdag morgen.

Han skriver på Instagram at den er viktig.

Samtidig kaller han beskjeden om at dagpendlere fra Sverige skal få komme til Norge for «bra, men ikke tilstrekkelig», blant annet fordi ikke ordningen omfatter ukependlere.

– Ingen skal måtte risikere sin økonomi når man er hindret i å ta seg til jobb, skriver Löfven.

NRK har tidligere fortalt om svenske Thomas Hvornum. Installatøren har ukependlet til Norge i ni år, men har nå bodd i en campingvogn utenfor Jessheim i over to måneder. Som ukependler har han ikke fått krysse grensa inn til Norge siden slutten av januar.

Ap: – Fantastisk nyheter

Arbeiderpartiet og SV har lenge krevd at regjeringen sikrer inntekten til grensependlerne.

– Jeg har blitt kontaktet av mange som har kjent på at familieøkonomien har rast sammen den siste månedene, forteller Elise Bjørnebekk-Waagen. Foto: Petter Larsson/NRK

– Jeg er veldig glad for at regjeringen omsider har snudd. Dette har tatt altfor lang tid, men nå har fornuften seiret, sier stortingsrepresentant fra Østfold, Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap).

– Dette angår personer som har betalt skatt og jobbet i Norge gjennom mange år, som nå omsider får en økonomisk kompensasjon. Det er fantastiske nyheter for dem som har levd lenge i usikkerhet, sier hun.

Men hun mener løsningen kommer for sent. Det er ikke Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen enig i.

– Vi har vært tydelige på at en løsning må gjelde hele EØS-området, og at det vil ta noe tid å utrede. Neste skritt er at regjeringen om kort tid vil legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak, sier Pettersen.

– Så la oss i dag glede oss over løsningen som er kommet på plass i stedet for å forsøke å få inn billige poeng mot regjeringspartiene.