Nå skal ukrainske flyktninger få nyheter på sitt eget språk

«Ny i Norge» er NRKs tilbud til nyankomne som ennå ikke har lært seg norsk.

Hussam Kattan er vaktsjef for «Ny i Norge», og oversetter selv nyhetene på arabisk Foto: Privat

Poenget er å gi nyankomne og flyktninger en mulighet til å bli bedre kjent med landet de har kommet til.

Hver uke blir fire nyhetssaker tekstet på fire ulike språk: arabisk, dari, somalisk og tigrinja.

Men nå skal også ukrainere som har kommet til Norge få et eget tilbud.

Nærmere 30 000 ukrainere kommer til hit i løpet av året, ifølge UDI.

– Dette er til for at de skal lære om samfunnet og om nyheter i Norge, sier vaktsjef Hussam Kattan.

På NRK og YouTube

Nyhetssakene som blir tekstet er stort sett nyheter fra Norge. Noen ganger har de også utenriksnyheter.

Det blir lagt ut både på NRKs egen side «Ny i Norge» og på en egen YouTube-kanal.

Fra før har de fått gode tilbakemeldinger på nyhetene på de andre språkene.

– Arabisk er mest populært. Mange flyktinger i Norge kommer fra blant annet Syria, forklarer prosjektleder Halvor Nitteberg.

En form for annerkjennelse

Viktoriya Savchuk, som selv er fra Ukraina, jobber som oversetter for NRK. Det er hun skal som oversette nyhetssakene til ukrainsk.

Hun tror nyheter på eget språk er viktig for at barn og voksne skal kunne komme i gang med livene sine her.

– Skal du lykkes med en individuell plan, må du forstå samfunnet. Du må lære om landet og du må snakke språket. «Ny i Norge» er med på denne ferden på en ukomplisert og tilgjengelig måte.

Hun mener det også er en form for anerkjennelse av at ukrainerne er velkomne.

– Det er som å søke ly hos en venn som ser deg og forstår deg, men som også har tro på deg, sier hun.