Marte Gundersen, en 25-årig fotografstudent og gamer, mener det er blitt lettere å være skeiv i videospill.

• Hun påpeker at det har vært en positiv utvikling i representasjonen av skeive i videospill, med flere spill som tillater romantiske relasjoner med samme kjønn. Hun opplever også mindre seksualisering av kvinnelige karakterer.

• Joakim Johansen Østby, som har forsket på mangfold og inkludering av skeive i dataspill, bekrefter at det har vært en bevegelse mot mer mangfold i videospill.

• Marte påpeker imidlertid at det fortsatt er mulig å unngå skeive karakterer i spill, noe som hun mener reduserer det ekte mangfoldet.

• Østby er enig, og mener at dette tar bort ansvaret fra spillprodusenter og kommuniserer at skeivt innhold ikke er like viktig.

• Til tross for forbedringer, er det fortsatt utfordringer med trakassering og trusler mot skeive i spillmiljøet.

