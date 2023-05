Ferge-kaos på Hvaler: Kan ikke legge til ved fire av sju stoppesteder

– Vi tok tak i dette før årsskiftet, og selv da hastet det. Nå haster det enda mer.

Det sier Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk.

Kjetil Gaulen sier de jobber for å få fergen i drift til 1. januar, men det kan bli forsinkelser. Da må den gamle fergen brukes i mellomtiden. Foto: Henrik Skolt / NRK

Fra og med januar 2024 skal øykommunen Hvaler få en ny elektrisk ferge. Den skal frakte fastboende, hyttefolk og turister mellom øyene.

Det er bare ett problem: Fergen kan ikke legge til ved fire av sju stoppesteder.

Problemer over alt

Hvaler er en av landets mest populære hyttekommuner. Under de mest hektiske ukene om sommeren øker befolkningen i kommunen fra 4100 til 40.000.

Mange bruker den offentlige fergen til å komme seg til og fra de ulike øyene. Men den nye fergen skaper problemer på fem av sju stoppesteder.

På to av stoppestedene, på Nordre Sandøy og Herføl, må kaia bygges ut før de kan ta imot den store fergen. Ved kaia på Søndre Sandøy må sjøbunnen mudres.

På Herføl er det nå for grunt for den nye fergen nær kaia. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Den elektriske fergen skal være stasjonert ved kommunesenteret på Skjærhalden. Her er det for trangt for en ny ladestasjon og transformator på kaia.

Og for å gjøre vondt verre: På det femte stoppestedet ved Lauer har Sjøfartsdirektoratet gitt fergen kjøreforbud siden øygruppen ligger lenger ute til sjøs enn det fartøyet er godkjent for.

Vil koste flere millioner

– Det er nok snakk om noen millioner kroner, men vi vet ikke hvor mange, sier Roar Johansen om kostnaden for å tilpasse kaier og havner til ny ferge.

Han er assisterende havnedirektør i Borg havn, som drifter havnene i Hvaler-skjærgården.

Når fergen leveres i vinter skal den testes. Deretter skal den etter planen frakte passasjerer fra 1. januar. Foto: NORLED AS

Det forventes at den nye fergen leveres i overgangen november/desember. Altså begynner tiden å renne ut for å få den i drift til januar.

– Vi må søke både Hvaler kommune og Statsforvalteren om å få lov til å mudre, for eksempel. Bare søknadsprosessen kan ta et halvt år, sier Johansen.

– Det må ordne seg

Borg havn mener det skal være mulig å tilpasse alle kaiene før januar, men da må myndighetene spille på lag.

Ordfører Mona Vauger (Ap) sier at kommunen neppe vil stikke kjepper i hjulene.

Ordfører i Hvaler kommune, Mona Vauger (Ap) sier det må være ferge mellom øyene. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Skal vi ha et levende øysamfunn så må vi ha den fergen. Vi har 500 hytter der ute også, sier hun.

– Jeg tenker at dette må ordne seg på en eller annen måte og at båten må gå. Enten det er gammel eller ny båt, så skal fergen gå. Så får den nye komme på plass når de har ryddet opp og fått alt i orden, fortsetter Vauger.

Reserveferge

Nordled AS vant anbudet om å drifte og bygge den nye fergen i fjor. Østfold kollektivtrafikk og Viken fylkeskommune har hatt ansvar for anbudet.

På Skjærhalden diskuteres det nå hvor transformatoren til den nye fergen bør ligge. Foto: Rainer Prang

– En av grunnene til fergen er såpass bred er de løsningene for universell utforming som man har valgt, sier Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk.

– Burde man ikke ha bestilt en smalere ferge som er tilpasset kaiene til å starte med?

– Det er vanskelig å svare på. Men vi må huske at den fergen som blir levert nå er designet for drift av sambandet. Det er en flott ferge.

Både Østfold fylkeskommune og Borg havn er tydelige på at en reserveferge blir satt inn frem til den nye kan tas i bruk, dersom det blir nødvendig.