NVE om bygging i framtida: – Denne flaumen bør vera ein lærepenge

– Det var eit trist syn. Når det var på det høgste, så måtte me gå på ein planke for å koma tørrskodde inn, seier Axel Ranvik til NRK.

Axel Ranvik valde å bli buande då kommunen mana til evakuering i samband med at Storelva gjekk over sine bredder. Foto: Privat

Medan ekstremvêret «Hans» herja, var han ein av mange bebuarar i Hønefoss som fekk beskjed om å evakuere.

Men Ranvik nekta. I staden valde han å bli buande i blokka i Schjongs gate på eige ansvar.

Som styreleiar i sameiget kjente han på eit ansvar for å passe på. Blokka han bur i er nemleg bygd for å tole ein 200-årsflaum, ifølgje Aftenposten.

– Eg synest ikkje det var skremmande fordi det har vore flaum mange gonger før. Og dette er ikkje siste gong, seier han.

Bebuarar i fleire område i Hønefoss, deriblant rundt Schjongs gate, vart evakuerte under flaumen. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Ein lærepenge

Brigt Samdal er direktør for skred- og vassdragsavdelinga til NVE. Han meiner «Hans» bør vera ein tankevekkjar for mange kommunar.

– Eg trur dette vil vera ein lærepenge for veldig mange aktørar i samfunnet. Spesielt for kommunane vil det heilt sikkert vera mange læringspunkt. Og det må me ta med oss, seier han.

Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelinga i NVE. Foto: Anders Fehn / NRK

For sjølv om mange område er bygd ut innanfor gjeldande krav og regelverk, slik som der Axel Ranvik bur, bør ein kanskje sjå med nye auge på kor ein byggjer bustader i framtida.

Samdal viser til NVE sin statistikk for dei seinaste åra, og samstundes prognosar for åra som kjem:

Meir regn, og stadig meir intenst regn.

– Me må ta dette inn i forvaltninga, slik at me tek omsyn til det. Og set krav, slik at me unngår at nye bygg skal bli utsett for denne typen hendingar framover, seier Samdal.

– Må ta klimatilpassing på alvor

Han får støtte frå Berit Time, sjefforskar hjå Sintef.

Ho trur mange kommunar vil planleggje vegar og bustader på ein annan måte i tida som kjem.

– På generelt grunnlag kan ein si at i enkelte kommunar er det nok bygd både vegar og bustader i område der ein ikkje ville lagt dei, hadde ein planlagt i dag.

Berit Time er sjefforskar i Sintef. Foto: Privat

– Kva bør kommunepolitikarane som no stiller til val ta tak i knytt til dette?

– For det fyrste; å lyfte dette temaet opp på agendaen. Ein del, kall det attraktive eller fine, område med bygg er også krevjande område i eit endra klima med meir regn. Så ein må ta dette med klimatilpassing på alvor, seier Time.

Sjefforskaren meiner kommunane må gjera nye og grundige risikovurderingar for område som skal byggjast ut, slik at ein hindrar å byggje seg inn i nye problem.

Usikker framtid

I Schjongs gate i Hønefoss har naboane til Axel Ranvik flytta tilbake til leilegheitene sine. Blokka har klart seg gjennom flaumen.

Men likevel har fleire av bebuarane fått seg ein støkk.

– Det er jo nokon som er i tvil, som seier «Nei, no flyttar me. Dette tør me ikkje meir».

Heilt til høgre i bilete kan du sjå flaumsteinen som blei sett opp i Storelva for 25 år sida. Foto: Christine Breivik Øen / NRK