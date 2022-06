– Jeg så en mann komme til stedet med en bag. Han plukket opp et våpen og begynte å skyte, sier Rønneberg.

Rønneberg var på vei inn til et utested da han snudde seg og så en person legge en svart bag på bakken. Fra bagen trakk personen opp et skytevåpen.

– Jeg tenkte først at det var et luftvåpen. Så ble glasset på utestedet ved siden av knust, og jeg forstod at jeg måtte komme meg i dekning, sier Rønneberg.

Han forteller at bartenderne raskt fikk gjestene inn på utestedet og låste døra.

Den første politipatruljen kom raskt til stedet.

Politiet har sperret av et stort område i Oslo sentrum Foto: Olav Rønneberg / NRK

– Jeg gikk ut igjen, og så at de begynte livreddende førstehjelp på noen som var blitt skutt. Da skjønte jeg at omfanget av dette var mye større enn jeg trodde. Det var flere skadde som fikk hjelp, og det var panikk blant folk i gaten, sier Rønneberg.

Flere politibetjenter prøvde å redde liv. Andre sikret området rundt.

– Og flere stod med våpen for å beskytte alle som var der. Det var et sterkt bilde, sier Rønneberg.

– Det var masse lykkelige folk i gatene. Folk feiret pride, og uteserveringene var fulle. Så ble alt snudd til panikk og fortvilelse, og det ligger døde folk i gatene, sier Rønneberg.

Overlevende og vitner ble samlet på Rosenkrantz-hotellet. Rønneberg forteller om folk som var redde for sine nærmeste.

– Men holdningen var også at morgendagens pride skulle være den sterkeste noen gang.

– Holdningen var at morgendagens pride skulle være den sterkeste noen gang, sier Rønneberg. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

– Ikke i vårt Oslo

– I morgen marsjerer vi for å være synlige. For å vise at vi eksisterer, og at det er greit å være den man er. Også blir noen drept for det, sier Jonas Nilsen Sripilom.

Sripilom skulle egentlig til London Pub, men reiste til en annen fest i Storgata.

Så ringte en venninne. Hun spurte om han var trygg, og fortalte hva som hadde skjedd.

– Jeg kunne nesten ikke tro hva hun sa. Man forventer ikke det skal skje i Norge. Ikke i vårt Oslo. Folk har blitt slått ned og banket opp før, men skyting? De var ute etter noen. Det var planlagt, sier Sripilom.

Jonas Nilsen Sripilom skulle egentlig på London Pub. Foto: Maria Madeleine Knutsen / NRK

– At det skjedde i dag viser at vi fortsatt marsjerer for en grunn. Det er ikke bare fordi det er gøy, og vi kan pynte oss med glitter og farger. Vi marsjerer fordi vi fortsatt blir hatet. Kampen er ikke over, sier Sripilom.

– Det var veldig kaos

Morten Sommerstad var innerst i kjelleren på utestedet når skytingen begynte.

Han var egentlig på vei ut. Så kom det plutselig mennesker inn.

– Vi skjønte ikke hva som skjedde, men vi skjønte at det var alvorlig. Alle løp til en nødutgang, men ble stående og visste ikke helt hva vi skulle gjøre, sier Sommerstad.

De løper opp en trapp som førte til en utgang.

Han åpner porten, men vet ikke hva som venter utenfor.

– Adrenalinet pumpet. Det var glass, blod og folk. Jeg så skadde folk, og folk som fikk hjerte- og lungeredning. Jeg tenkte «er dette virkelig?», sier Sommerstad.

Ifølge Sommerstad kom alle han var sammen med seg i sikkerhet og samlet seg etterpå.