NRK har spurt publikum om hva dere lurer på om valg og politikk. Vi har fått inn flere hundre spørsmål. Her svarer vi på ett av dem:

Hvorfor skal kollektivprisene i Oslo være så høye? Er ikke poenget at vi ønsker at flere skal ta kollektivt? Spørsmål fra Ole Aaknes i Oslo

Og Ole er ikke den eneste som lurer. NRK har fått inn flere spørsmål om prisene på kollektivtransport.

På gata i Oslo er de fleste NRK snakker med enige:

– Det kunne vært billigere. Det er det ingen tvil om, sier Vivian Sørensen.

– Jeg syns ikke tilbudet står helt i stil med prisen lenger, sier Morten Ludvigsen.

Så hva er oslofolkets ideelle pris?

– For månedskort for voksne? 300-400 kroner, sier Vivian.

– Kanskje rundt 500. Jeg syns det er en grei pris å betale, sier Morten.

Morten Ludvigsen syns tilbudet har blitt dårligere, samtidig som prisene har økt. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Hva synes du om kollektivprisene? Det er altfor dyrt. Prisen er akkurat passe. Det burde vært gratis. Vis resultat

Flere vil senke prisen på månedskort

Å få ned prisene på kollektivtrafikken er viktig for ham når han skal stemme.

– Absolutt. Jeg må stemme på de som er opptatt av det.

Både i Oslo og Akershus lover flere partier at de vil senke prisen på månedskort.

Men det er ikke der de bør sette inn støtet, mener transportforsker Nils Fearnley.

– Hvis målet er å få flere til å parkere bilen og kjøre kollektivt, så er enkeltbillettprisen viktigere enn månedskortprisen, sier han.

Derfor er Fearnley positiv til reis-rabatten, som gjør billetten litt billigere for hver gang du reiser.

Sykkel og bil

Men hvorfor det? Vil ikke flere ta buss eller bane hvis månedskortet blir billigere?

Jo da, erkjenner Fearnley.

Problemet er bare at det ikke får ned biltrafikken noe særlig, ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt (Tøi) hvor han jobber.

Derimot er det større sjanse for at syklister og gående velger kollektivt hvis månedskortet blir billigere eller gratis, ifølge Fearnley.

Forsker Nils Fearnley tror ikke nedsatt pris på månedskort er det viktigste for å få flere til å kjøre kollektivt. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

For de som kjører bil, velger det fordi det raskere, mer fleksibelt og komfortabelt. Men iblant vil kollektivt være mer praktisk for dem. For eksempel hvis de skal spise på restaurant eller på kino eller teater i byen.

Det er i disse tilfellene du kan få dem til å velge kollektivt over bil - hvis enkeltbilletten er billigere, mener Fearnley.

Mens de som er avhengig av å bruke kollektivt hver dag, vil stort sett velge det uansett, tror han.

Dette svarer oslopolitikerne på Oles spørsmål: (Lengre ned i saken kan du se hva Akershus-politikerne svarer:)

Hvorfor skal kollektivprisene i Oslo være så høye? Er ikke poenget at vi ønsker at flere skal ta kollektivt? Spørsmål fra Ole Aaknes i Oslo

Høyre Skal flest mulig bruke kollektiv må vi ha mange nok stopp og avganger til at det er et praktisk og godt reisealternativ. Det koster. Samtidig har mange det økonomisk trangt for tiden. Derfor vil Høyre redusere månedskortprisen med 200 kroner. Arbeiderpartiet Pris er viktig, men tilgjengelighet og at bussen, trikken eller t-banen kommer når den skal og ofte er viktigere. Ruter sier selv at det er faktorene som avgjør om flere velger å reise kollektivt. Så har vi gjort flere grep for å ta ned prisene, bl. a. gjennom Reis som gir de som bruker enkeltbilletter rabattert pris. Miljøpartiet De Grønne Vi har satt ned prisen på månedskort for barn og unge til 299 kr, innført personlig rabatt på inntil 40% på enkeltbilletter og utvidet familierabatten. Neste skritt er å kutte prisene på månedskort til 499 for voksne, 299 for student og 249 for barn/unge/honnør, og at studenter skal få enkeltbilletter til barnepris. Venstre Venstre mener at det er blitt for dyrt å reise kollektivt. Vi går til valg på å kutte prisen på månedskort til 499 for voksne og gjøre det gratis for barn under 18. Hvis vi skal klare å kutte utslipp og forurensing må det lønne seg å ta grønne valg, og billig kollektivtrafikk er en viktig del av det. Rødt Rødt går til valg på månedskort til 500 kroner og øke varigheten på enkeltbilletter fra en til tre timer. Billigere kollektivbilletter er sosialt og viktig tiltak for å kutte utslipp og kunne nå klimamålene. Fremskrittsparti Vi i FrP ønsker å bygge ut kollektivtilbudet i Oslo særlig med satsing på T-bane. Her er en ny sentrumstunnell og flere ekspressbusser vesentlig. Vi ønsker at arbeidsgivere som betaler månedskort for sine ansatte skal ha skattefritak for det, det burde være mulig å få til. Kristelig Folkeparti Kommunen støtter kollektivtilbudet med store summer hvert år. Men må også prioritere f. eks. skole, eldreomsorg og barnevern. I kollektivtrafikken vil KrF nå prioritere flere avganger og nye ruter for å få et best mulig tilbud. I tillegg vil vi innføre gratis kollektivtrafikk til barn under 13 år i sone 1.

14 kroner per reise

Fearnley er uansett ikke enig med spørsmålsstiller Ole: Han syns ikke kollektivtransporten i Oslo er spesielt dyr.

– I gjennomsnitt betaler folk bare en drøy tikroning per reise, forklarer han.

Tall fra Ruter viser det samme: i snitt får de inn litt under 14 kroner per tur vi tar.

– Først og fremst så er det en veldig sjenerøs rabatt til lojale kunder med månedskort som drar gjennomsnittet ned, sier Fearnley.

Les også: Politikere vil skrote dette sone-kartet

Normalt koster et månedskort for voksne ca. 850 kroner i Oslo.

– Det er jo mye penger, det?

– Ja, det er en stor engangsutgift, naturligvis, men når du først har den, så reiser du jo så mye du vil hele måneden, sier Fearnley.

– Blir billig

850 kroner i måneden tilsvarer ca. 28 kroner dagen. Mindre enn en enkeltbillett.

Det er ikke dyrt for å kunne reise så mye du vil, syns Thomas Vandraas:

– Jeg reiser kanskje 5-6 ganger daglig. Da blir det billig. Jeg syns prisen er helt «fair», sier han.

Thomas Vandraas har regna ut at han i snitt betaler 5-6 kroner per reise - fordi han har månedskort. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Og en titt i regnskapet til Ruter viser at summen de får inn per tur, dekker under halvparten av hva en tur koster: utgiften per tur er nemlig over 33 kroner.

Hvorfor er det sånn? Det er det flere årsaker til.

Et spleiselag

De aller fleste som bruker kollektivtrafikken, gjør det i rushtida. Men det er tilbud resten av dagen også.

Det betyr at det er mange avganger som er nesten tomme. Men lønn til sjåfør, drivstoff og lignende må betales likevel.

I tillegg er det dyrere å drive for eksempel en ferge eller enn trikk enn en buss.

Samtidig har politikerne bestemt at du som reiser i Oslo og Akershus skal betale samme pris innenfor samme sone, uavhengig av om du kjører buss, båt - eller tog.

NRK forklarer Hva betyr tallene? Bla videre Kostnad per reise Mange tenker ikke på hva det koster for selskapene per kollektivreise. I rushtida er kollektivtrafikken ofte full. Men resten av døgnet er det mye færre passasjerer. Uansett antall passasjerer, må kollektivselskapet betale for blant annet: Drivstoff og strøm.

Lønn til sjåfør og andre ansatte. Om natta og i helgene skal de ha ekstra betalt, selv om det ofte er færre passasjerer. Skeivt fordelt inntekt Det betyr at de har utgifter uansett. Mens inntektene varierer veldig fra avgang til avgang. På den annen side, må selskapene sette inn flere busser i rushtida fordi det er flere passasjerer. Det er også dyrt. Så økninga i inntekt i rushtida, jevnes fort ut av at de må øke utgiftene. Transportmidler koster forskjellig Transportmidlene har forskjellige kostnader. Det er for eksempel mye dyrere å drive en båt eller ferge enn enn buss. Det koster mer å kjøpe og reparere en båt enn buss. Og de bruker mer drivstoff, for eksempel. Samme pris for billett Likevel har flere fylker løsninger der du som reiser betaler det samme, uavhengig av transportmiddel. For eksempel Ruter i Oslo og Akershus. Da spiller det ingen rolle om du tar tog, trikk, t-bane, båt eller buss. Billetten koster det samme. Selskapet får samme billettinntekt selv om transportmiddelet du velger, er dyrere for dem. Forrige kort Neste kort

Og mange kjøper Ruter-billett når de skal ta tog i stedet for Vy-billett. Siden Vy taper penger på det, må Ruter betale «mellomlegget».

Enkelt fortalt: kollektivsystemet er et slags spleiselag, der du ikke bare betaler for din egen reise.

Ikke alle mener det er rettferdig.

I Akershus tar Høyre til orde for å endre systemet slik at du betaler per kilometer du reiser.

Mens hele Oslo er én sone, er Akershus delt opp i flere soner på kryss og tvers.

Det er det flere politikere som vil gjøre noe med. Også Akershus-politikerne har fått Oles spørsmål:

Høyre Poenget er absolutt at flere skal ta kollektivt, og da må vi gjøre det til et reelt alternativ for folk. Vi vil derfor prioritere å øke frekvensen og tilbudet, sånn at det faktisk går en buss, bane eller båt dit man skal, når man trenger det. Prisene skal være rettferdige og vi vil skrote dagens sonesystem. Arbeiderpartiet Akershus Arbeiderparti ønsker at buss-, båt- og togtilbudet skal bli bedre og billigere i hele Akershus. Vi vil fortsette å bedre rutetilbudet samtidig som vi kutter i billettprisene, blant annet gjennom månedskort til 250kr for alle barn og unge og priskutt på enkeltbilletter. Kristelig Folkeparti Vi i KrF vil legge til rette for at flere kan reise kollektivt, og da må prisene holdes nede, det må være flere avganger og man må kunne stole på at bussen kommer når den skal! Vi vil gjøre ordningen Reis permanent, utvide tiden barn kan reise gratis sammen med voksne og gjøre ungdomskortet billigere. Rødt I dag preges Akershus av høye billettpriser, et urettferdig sonesystem og få avganger utenfor sentrale strøk. Derfor vil vi jobbe for å gjøre hele Akershus til én kollektivsone, øke antall avganger utenfor sentrale strøk og senke prisene med mål om at det skal bli gratis å reise kollektivt. Venstre Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. Vi vil at tog og buss skal gå oftere og at prisen på månedskort settes ned med minst 250 kroner. Vi vil endre dagens billett-sonesystem, og gi all ungdom fra 16 til 19 år gratis ungdomskort i stedet for skoleskysskort med tidsbegrensning. Senterpartiet For at flest mulig skal kunne ta kollektiv må vi ha midler til flere ruter og avganger. Billettprisene kan ikke bli så lave at vi ikke har råd til et godt tilbud. Den balansen er viktig for å beholde det unike samarbeidet vi har i Ruter, med sømløse reiser over fylkesgrenser og mellom transportmidler. Sosialistisk Venstreparti SV er stolte av å ha innført Reis, som gir i snitt 20% billigere enkeltbilletter, og at vi har kuttet prisen på månedskort for alle under 20 år med 130 kr. Og vi vil kutte prisene mer. Vi går til valg på å kutte prisen på månedskort for alle med minst 25% og innføre studentrabatt på alle billettyper. Folkets Parti Vi mener prisene må ned. I bystyret i Oslo foreslo Folkets Parti 50% rabatt i januar i år, det ble stemt ned. Ruter er i dag driftet meget dyrt med 9 direktører hvor alle har millionlønninger. Vi kan også se på når det er flest som tar kollektiv og rette avganger etter dette.

Gratis? Dumt, mener forsker

Og noen mener rett og slett at kollektivtrafikken bør være gratis. For eksempel Vivian Sørensen som NRK møter på Carl Berners plass:

– Det hadde vært mye sunnere for både folk og miljø, sier hun.

Vivian Sørensen skulle aller helst sett at kollektivtrafikken var gratis. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Men transportforsker Fearnley er skeptisk. Her er hans begrunnelse:

Erfaring fra steder som har testa det, viser at det stort sett er syklister og gående som begynner å ta kollektivtransport, i mindre grad bilister

Uansett blir det stor økning i reisende, og de fleste av dem skal reise i rushtiden. Da må kollektivselskapet sette inn flere avganger for å «ta unna».

I praksis betyr det at deres utgifter øker, fordi de må investere i f.eks. flere busser og t-baner, og flere sjåfører. Samtidig går inntektene ned fordi de ikke får inn penger for billettene.

– Da må jo det offentlige tilskuddet øket tilsvarende, for å holde kollektivtrafikken på nivået det er på nå, sier billettansvarlig Nasir Ahmed i Ruter.

Les også: Ønsker nasjonalt månedskort til 500 kroner: – Prisene er ubrukelige

Og hadde det blitt gratis, risikerer man dessuten et annet problem, mener Fearnley.

At kollektivtrafikken blir et hengested, ikke bare et transportmiddel. Et sted der folk fester. Et sted å være for personer som egentlig ikke er der for å reise. Noe som tiltrekker seg bråk og konflikt.

– Man vil ikke dit at kollektivtransporten blir et sted hvor man helst ikke vil være eller bli sett, sier Fearnley.