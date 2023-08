NRK har spurt publikum om hva dere lurer på om valg og politikk. Vi har fått inn flere hundre spørsmål. Her svarer vi på noen av dem.

Ved hjelp av Thomas Torgersen, seniorrådgiver i Valgdirektoratet, har NRK besvart 10 spørsmål om valg som ble stilt av publikum.

Thomas Torgersen, seniorrådgiver i Valgdirektoratet. Foto: Thomas Torgersen / Privat

Svarene kan kanskje gi deg noen tips til hvordan du stemmer, og hvilke endringer du kan gjøre på stemmeseddelen.

Spørsmål: Jeg flyttet fra Lørenskog kommune til Indre Østfold 14.7.2023. Noen uker senere fikk jeg Valgkortet hvor det står at jeg skal stemme i Lørenskog kommune! Hvorfor det? Det er jo ingen vits. Hva skal jeg gjøre for å stemme i min nye kommune?

Man står i manntallet og har stemmerett i den kommunen man i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni i valgåret. Denne datoen kalles for «skjæringsdatoen». Dersom man flytter til en annen kommune etter denne datoen, er det den registrerte adressen på skjæringsdatoen som avgjør hvor man har stemmerett.

I forhåndsstemmeperioden kan velgerne stemme i hvilket som helst lokale for forhåndsstemming i hele landet. Stemmeseddelen fra velgere som forhåndsstemmer i en annen kommune enn den de var registrert bosatt i 30. juni, sendes til kommunen de har stemmerett i og teller med i valgresultatet der.

Spørsmål: Hvordan fungerer slengerstemmer i kommunevalg? Kan jeg hjelpe et ekstra parti med å få et mandat, eller bare prioritere en kandidat på deres liste?

Ved kommunestyrevalget kan du gi personstemmer til så mange kandidater du vil blant kandidatene som står oppført på stemmeseddelen til det partiet du stemmer på.

Du kan også gi personstemmer til kandidater fra andre partier enn det du stemmer på. Dette kalles gjerne å gi en «slenger». Hvor mange slike personstemmer du kan gi står oppført på stemmeseddelen.

Å gi en slenger vil si at du gir en listestemme til det partiet slengeren kommer fra, på bekostning av det partiet du stemmer på. Det er listestemmene som danner grunnlaget for beregning av mandater.

Du kan lese mer om hvordan dette fungerer her. Fremgangsmåten for å gi personstemmer står på stemmeseddelen du finner i valglokalene.

Slik stemmer du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Du trenger javascript for å se video. Slik stemmer du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Spørsmål: Kan jeg stemme lokalt i Larvik? Flytter fra Oslo til Larvik 31. August, og vil da registrere flytting av min folkeregistrerte adresse til Larvik.

Dersom du flytter etter 30. juni i år, står du fortsatt oppført i manntallet til kommunen man flytter fra, selv om du melder flytting. I forhåndsstemmeperioden kan velgerne stemme i hvilket som helst lokale for forhåndsstemming i hele landet.

Stemmeseddelen fra velgere som forhåndsstemmer i en annen kommune enn den de var registrert bosatt i 30. juni, sendes til kommunen de har stemmerett i og teller med i valgresultatet der.

Spørsmål: Dette er mitt første kommunevalg. Har bestemt meg for parti, men forstår ikke helt det med listekandidatene. Hvordan kan jeg vite hva hver politiker står for?

For å få informasjon om hva de ulike partiene og kandidatene står for kan man se i partienes partiprogrammer eller kontakte partiene og kandidatene direkte.

Spørsmål: Hvordan kan jeg forhåndsstemme?

Befinner du deg i Norge kan du forhåndsstemme fra 10. august frem til og med 8. september i hvilket som helst valglokale i landet. På www.valglokaler.no finner du en oversikt over valglokaler og åpningstider.



Det er også mulig å forhåndsstemme fra utlandet frem til og med 1. september. Mer informasjon om forhåndsstemming finnes på valg.no

Foto: Morten Brakestad / Viken fylkeskommune

Spørsmål: Legitimasjon med bilde – eldre person mangler dette. Gjelder min mor. Fikk nytt bankkort uten bilde. Banken godtok utgått førerkort med bilde. Hva gjør hun ved valget?

Det er opp til den som tar imot stemmen å vurdere om legitimasjonen man har med kan godkjennes eller ikke. Men det er et minstekrav at den må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Valgmedarbeideren skal imidlertid utvise skjønn ved vurderingen, og så lenge legitimasjonen viser at man er den man utgir seg for å være blir det regnet som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjonen eventuelt har gått ut på dato.

Spørsmål: Hvordan stemme fra utlandet?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner. Fristen for å stemme her er 1. september. Dersom det ikke er mulig å oppsøke en ambassade eller utenriksstasjon er det også mulig å brevstemme.

Det er velgeren som selv er ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang. Du finner mer informasjon om å stemme fra utlandet her.

Spørsmål: Kan jeg bruke en stemmeseddel for en kommune og stemme med den i en annen? Typ om jeg er student i Bergen, men er fra Lillestrøm, kan jeg skaffe meg stemmeseddel fra Lillestrøm og levere den på stemmelokalene i Bergen?

Ja, det kan du. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn den du har stemmerett i får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra kommunen du har stemmerett i, og bruke den når du stemmer.

Spørsmål: Det er vanskelig å vite hva man skal stemme, og for meg kan det være utslagsgivende hvilke partier eller lister de enkelte vil samarbeide med for å styre lokalt. Men den oversikten finner jeg ikke.

Valgdirektoratet har ikke oversikt over hvordan partiene evt. planlegger å samarbeide etter valget. For å få denne typen informasjon, må du ta kontakt med partiene lokalt.

Spørsmål: Kan man kumulere eller stryke kandidater på andre partilister, selv om man leverer liste på eget parti?

Du kan ikke stryke kandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, men du kan gi personstemmer til kandidater i andre partier enn det du stemmer på. Det gjør du ved å skrive navnet til kandidaten i et eget felt på stemmeseddelen, noe som også kalles for å gi en «slenger».

Dette er kun mulig ved kommunestyrevalget. Til fylkestingsvalget kan du kun gi personstemme til kandidater på partiet du stemmer – ikke til andre kandidater på andre partier (slengere). Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen du finner i valglokalene.

