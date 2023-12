Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Ungdomskriminaliteten i Norge øker.

NRK har samlet et panel med eksperter som skal svare på spørsmål: seniorrådgiver i Barneombudet Thov Nordbø, tidligere leder i den kriminelle B-gjengen Ghulam Abbas, tidligforebygger ved barnevernsvakten i Drammen Eirik Jensen og Rune Flage i Kongsberg-politiet.

«Hvilket ansvar har foreldre i forhold til økningen av vold? Har det skjedd en endring i oppdragelse de senere årene?»

Det lurer en av våre lesere på. Han er en av mange som engasjerer seg temaet ungdomskriminalitet. Du kan stille dine spørsmål til vårt ekspertpanel nederst i saken.

Kriminalitet blant ungdom i Norge har blitt råere, styggere, og det filmes og spres på sosiale medier.

Politiet er bekymret, og flere distrikter melder om opp mot 40 prosent økning i voldssaker med ungdom.

Skjer i hele Norge

Dette skjer over hele landet, og eksemplene er mange:

Bruk av sosiale medier og muligheten til å filme og spre vold, økte sosiale forskjeller, og ettervirkninger av de strenge pandemitiltakene. Dette er lansert som mulige forklaringer den økte ungdomsvolden.

Men fortsatt står mange spørsmål ubesvart.

Hva lurer du på?

Send inn ditt spørsmål til våre eksperter. De står klare til å svare fra klokken 09:00 onsdag morgen, men du kan sende inn ditt spørsmål allerede nå.

Vi åpner for at du kan stille spørsmål anonymt, hvis du ønsker det. Da blir det en av oss i NRK som står som avsender, og vi gjør det klart at spørsmålsstiller ønsker å være anonym.

Dette er ekspertpanelet

Fagfolkene har ulik bakgrunn og er ikke nødvendigvis enige i alt. Her kan du lese en kort beskrivelse av ekspertene:

Thov Midtsund Nordbø Seniorrådgiver i Barneombudet. Fagansvar for barn i konflikt med loven. Utdannet sosiolog med spesialisering innenfor rus, kultur og marginalisering. Har jobbet som ungdomskoordinator i Konfliktrådet i Oslo.

Ghulam Abbas Tidligere leder i den kriminelle B-gjengen. Dømt for hvitvasking og mafiavirksomhet. Har tatt et oppgjør med sitt tidligere kriminelle liv og jobbet som ungdomsarbeider. Forfatter, og ansatt som miljøarbeider i Alna Barnevernstjeneste.

Eirik Jensen Jobber som tidligforebygger ved barnevernsvakten i Drammen. Jobber tett med politiet, og er plassert på politistasjonen politihuset for å få lettere oversikt over barn og unge i trøbbel.

Rune Kjær Flage Har det overordnede ansvaret for den forebyggende polititjenesten i Kongsberg politistasjonsdistrikt.