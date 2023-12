NRK Svarer: Er p-piller farlig?

Flere og flere unge er skeptiske til hormonell prevensjon. Mange influensere forteller om hvor fantastisk livet er uten.

Samtidig er det flere som velger å ta abort, ifølge Ullevål sykehus.

Forrige uke publiserte NRK en artikkel om hormonell prevensjon. Saken skapte mye engasjement.

Mange var opprørte over det de leste. Noen er usikre på hva de skal velge.

Noen opplever bivirkninger som depresjon, humørsvingninger og selvmordstanker av hormonell prevensjon.

Men det er mange typer prevensjon. Det er vanskelig å vite hva som er sant og ikke. Det er mye feilinformasjon der ute.

Send inn dine spørsmål nederst i saken.

For hva er best egentlig best for kroppen da?

Og hva med gutta, skal ikke de ha noe ansvar?

Og hvordan skal man vite hva som er sant og ikke?

Hva lurer du på om prevensjon?

Vi forstår at man blir forvirret.

Derfor har vi samlet flere eksperter på prevensjon, som kan svare på dine spørsmål.

Du kan sende inn spørsmål allerede nå.

Disse svarer deg mellom 18 og 20 i kveld, onsdag:

Tine Sande Seksjonsleder og sykepleier på gynekologisk poliklinikk på Ullevål sykehus. Jobber på avdelingen på Ullevål sykehus hvor det gjennomføres aborter.

Siri Kløkstad Lege og spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Jobber i Sex og samfunn, som fagansvarlig lege, klinisk og med undervisning.

Camilla Rørtveit Utdannet helsesykepleier, og har lang erfaring i skolehelsetjenesten for ungdom. Hun jobber på en videregående skole i Oslo. Jobber også som helsesvarer på nettstedet ung.no. Er universitetslektor på helsesykepleierutdanningen på OsloMet.



De har ulik erfaring og ekspertise innen seksuell helse, og er klare for å svare på dine spørsmål om prevensjon.

Hvis du vil være anonym kan du skrive det til oss, så sørger vi for anonymisering.

Ikke nøl med å sende inn spørsmål!