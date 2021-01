Norwegian-ansatte med nytt håp

– Det har vært et veldig utfordrende og tøft år for alle oss ansatte. Det har vært som en kjøretur med berg-og-dal-bane.

Leif Ivar S. Kristiansen og Thomas Wensås Jøsvoll møter oss på en kafé i Drammen. Begge har sett hjørner av jordkloden vi bare kan drømme om, og ser ikke for seg en annen jobb enn i luftfarten.

Ikke i sin villeste fantasi hadde de sett for seg at 2020 skulle bli noe annet enn et gullår for reiselivsbransjen.

Ekteparet snakker mye om hvor viktig det er for dem at arbeidsgiveren deres kommer seg ut av krisen. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi snakket om det på tampen av 2019, så heldige vi var som hadde trygge jobber vi elsker i en bransje i vekst.

I starten trodde de restriksjonene i kjølvannet av koronapandemien skulle bli kortvarig og at de snart var tilbake i full drift.

– At vi sitter her 10 måneder etterpå og alt er snudd opp ned, er helt uvirkelig.

Håper planen blir godkjent

Oppslaget på NRK.no torsdag morgen om at staten vil redde Norwegian har de gått og ventet på, sier Leif Ivar.

Ekteparet Thomas Wensås Jøsvoll og Leif Ivar S. Kristiansen på arbeid i Norwegian. Foto: PRIVAT

– Ja, dette er positivt. I går kveld snakket vi om hvor avgjørende det kanskje blir for oss at Norwegian kommer seg ut av krisen. Det virker som en mer robust plan nå som satsingen på langdistanserutene er lagt vekk.

Leif Ivar har de siste årene mest jobbet på bakken som instruktør, og er permittert 60 prosent. Han innrømmer å ha kjent på en usikkerhet og har bekymret seg for hva som skjer dersom han mister jobben etter 18 år.

Thomas har vært på jobb under hele koronapandemien. Han har over 14 års erfaring fra selskapet. og er blant de få kabinansatte som er igjen og betjener flyene som ikke er satt på bakken.

– Jeg føler veldig med alle de gode kollegaene mine som er sagt opp eller permittert. Vi prøver å holde humøret oppe og tenke at dette skal gå bra. Ikke dukke for mye ned i det negative, ettersom vi begge jobber i Norwegian.

Han var hjelpepleier og jobbet seks år på sykehus i Oslo før han begynte i Norwegian for drøyt 14 år siden,

– Det er i lufta jeg skal være. Jeg velger å være positiv og ta en dag av gangen. Vi opplever at mange heier på oss, støtter oss og vil at Norwegian skal overleve. Og det velger jeg også og tro på. Det er en spennende bransje. Kommer vi gjennom dette, kan vi klare alt.

De ansatte i Norwegian følger nøye med på nyheter om selskapets fremtid. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Dette vil staten bidra med

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4–5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Ekteparet håper det er de nye signalene fra regjeringen som blir den avgjørende brikken for at selskapet overlever, og vil oppleve enn ny storhetstid når folk begynner å reise igjen.

– Dette er så spennende, men vi kan ikke gjøre noe annet enn å ha håp. I dag er håpet større enn noen gang under dette turbulente året. Forventningene er store, vi får håpe den nye planen blir akseptert.

Norwegian har fått konkursbeskyttelse i både Irland og Norge. I Irland ligger alle selskapene som eier flyene Norwegian disponerer. På fredag skal de som styrer konkursbeskyttelsen avgjøre om omstruktureringsplanen Norwegian har lagt fram er nok til å flyselskapet en ny sjanse eller ikke.

–Det er i alle fall en enorm stå på vilje og samhold blant ansatte i alle avdelinger i Norwegian, avslutter ekteparet.