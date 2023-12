Trenger flere frivillige

Saken kort oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Norskundervisningen for innvandrere er under press i mange kommuner. Hovedgrunnen er flyktningstrømmen fra Ukraina.

Hovedutfordringen er å skaffe nok lærere med riktig kompetanse, spesielt i mindre kommuner.

Mangel på klasserom og lærere er også et problem i større byer som Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo.

Kommunene forventer å ta imot 37.000 nye ukrainske flyktninger neste år, noe som vil øke presset på tjenesten.

Ventelister for norskundervisning har økt, særlig for ukrainske flyktninger mellom 16 og 18 år i Oslo.

Røde Kors sitt lavterskeltilbud for norsktrening er overfylt. Organisasjonen trenger stabile og langsiktige midler fra staten for å møte behovet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

For å komme i arbeid er norskferdigheter ofte avgjørende.

Norskkurs har man krav på, og skal tilbys senest tre måneder etter man har blitt bosatt i en kommune.

Men tilbudet har vært under press de to siste årene.

Mye skyldes flyktningstrømmen fra Ukraina. Siden krigens start har kommunene bosatt mer enn 70.000.

Det har skapt køer inn i klasserommene.

Og flere flyktninger er ventet i året som kommer.

Under press

– De aller fleste får i dag et tilbud innen lovens rammer, men vi er bekymret for situasjonen i 2024, sier Are Solstad, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Are Solstad peker på at kommunene har gjort en enorm innsats for å bosette og gi norskundervisning til flyktningene fra Ukraina. Foto: Utdanningsetaten

Direktoratet har fått tilbakemeldinger fra kommunene. De fleste klarer å gi norsktimer innen fristen, men de er under press.

Hovedutfordringen er å skaffe lærere.

– Allerede er det vanskelig å skaffe nok personale med riktig kompetanse, og det vil bli enda mer krevende fremover, sier Solstad.

Han bekymrer seg spesielt for de minste kommunene.

Mangel på lærere og ventelister

Men mye tyder på at det også kan bli et problem i de folkerike byene.

To problemer går nemlig igjen i storbyene. Mangel på klasserom og lærere.

I Stavanger har de måttet bygge opp kapasiteten betydelig på kort tid og det er nå vanskeligere å finne kompetente lærere.

I Trondheim er det rundt 100 på venteliste. Rektoren ved voksenopplæringen sier de mangler lærere og steder å være.

I Bergen får Ukrainerne færre norsktimer enn før. Mangel på undervisningsrom og ressurser er årsaken.

Mangel på undervisningsrom og ressurser er årsaken. Å skaffe kompetente lærere er også en utfordring i hovedstaden . Det har ført til at flere norsklærere i Oslo ikke har kompetansen de skal ha etter loven.

Neste år skal kommunene ta imot 37.000 nye ukrainske flyktninger, ifølge anslag.

De må også lære seg norsk.

– Det kan bli krevende å skulle ta imot større grupper av flyktninger enn det vi tar imot i dag, sier Harald Nedrelid, rektor ved voksenopplæringen i Stavanger.

Harald Nedrelid sier det har blitt mer krevende å skaffe lærere til norskundervisningen. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

De yngste venter

En stor andel av flyktningene fra Ukraina er barn og unge.

Når de skal ha norsktimer skjer det normalt i grunnskolen og videregående. Der er det søknadsfrister, og mange steder må det dannes egne klasser.

Utdanningsdirektoratet opplyser at flere kommune har hatt utfordringer med å gi dem undervising innen fristen.

I Oslo er det venteliste for ukrainere mellom 16 og 18 år. Det skyldes mangel på undervisningslokaler.

Over høsten har antallet på venteliste steget. Men en ny plan skal få orden på sakene.

– Vi har fått mer ressurser til arbeidet, og håper å få alle de som i dag står på venteliste til norskopplæring på plass på en skole så fort som mulig.

Det sier Petter Yttereng, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten. Så snart som mulig skal de lage flere elevplasser og undervisningsgrupper.

Utdanningsetaten vil bruke mer digital norskundervisning i 2024, men fysisk undervisning er ønskelig der det er kapasitet. Ved voksenopplæringen i Stavanger har de flere grupper. Foto: Øystein Otterdal

Men for mange nyankomne holder det ikke å øve norsk i klasserommet.

Mange ønsker praktisk trening. Det har ført til køer utenfor Røde Kors i Oslo.

Røde Kors må avvise

Røde Kors har i flere år hatt lavterskeltilbudet norsktrening. Der kan man øve muntlig norsk med frivillige, helt gratis.

Det siste året har rommene vært overfylt.

– Hver uke opplever vi å måtte avvise deltakere fordi vi har fulle norsktreningsøkter.

Det sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Astrid Solberg.

Daglig leder i Oslo Røde Kors sier de hadde 9226 besøk på norsktreningen i 2022. Så langt i år har de hatt 13 150 besøk. Foto: Ida Schmidt / Røde Kors

Allerede i fjor merket organisasjonen en økning av Ukrainske deltagere. I år er de den klart største gruppen. Det har ført til at flere sendes på døren fordi det ikke er nok norsktrenere og klasserom.

– Det er et mye større behov enn hva vi kan dekke i de store byene. Mange steder er kapasiteten sprengt, sier Naghmeh Gorgin, seniorrådgiver i Røde Kors.

Naghmeh Gorgin, seniorrådgiver i Røde Kors. Foto: Privat

For å møte behovet trenger de stabile og langsiktige midler fra staten. Uten det vil organisasjonen slite med å møte behovet, forteller seniorrådgiveren.

Trenger flere frivillige

Hun understreker at norsktreningen spiller på lag med undervisningen i kommunene.

– Det er ikke nok steder hvor folk kan øve på muntlig norsk, og vi har et unikt tilbud. Mange kommer for å bli mer selvsikre før de går ut i arbeidslivet, sier hun.

Flere steder har de satt opp nye økter, men de trenger flere frivillige.

– Jo flere som engasjerer seg jo bedre. Det bidrar til et mer inkluderende samfunn, sier hun.

Røde Kors ser en økende utfordring med å rekruttere frivillige. De oppfordrer alle som har fritid og interesse av å øve norsk med innvandrere til å melde seg. Foto: Shoots/Røde Kors