Mange mennesker fikk utsatt behandlinger, undersøkelser og operasjoner da koronapandemien rammet landet i mars 2020. Sykehusene måtte i stedet prioritere pasienter som trengte koronabehandling.

Det førte til at behandlingskøene hopet seg opp, og ventetidene ble lengre.

Inger Bråten fra Lier er lettet nå. Hun har akkurat fått operert inn en ny hofte på Drammen sykehus – etter flere måneders ventetid.

– Endelig er jeg operert! Det skulle egentlig skje den 6. desember i fjor. Men da kom pandemien og stengte ned mesteparten av sykehuset. Så skulle jeg operere i mars, men da ble jeg selv smittet, forteller Bråten.

Mange sykehusansatte har måttet trå til og jobbe ekstra for å få unna køene av behandlinger som ble utsatt under pandemien. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Merker at de ansatte er slitne

NRK har kontaktet 20 helseforetak over hele landet og har fått svar fra godt over halvparten av dem. Samtlige som svarer konkluderer med at de har et etterslep som følge av pandemien, og at de nå jobber for å hente inn det tapte.

De behandlingene som har blitt utsatt ved de fleste sykehusene, er hovedsakelig innenfor mage/tarm og fordøyelse, øre/nese/hals og ortopedi, det vil si sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Ulrich Spreng er fagdirektør i Vestre Viken helseforetak. Foto: Vestre Viken helseforetak

– Vi setter opp ekstra kapasitet både på kveldstid og på lørdager. Det er stadig noen pasienter med covid-19 som trenger sykehusbehandling, men dette påvirker driften i mindre grad enn tidligere, svarer fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken helseforetak, som Drammen sykehus er en del av.

Den gjennomsnittlige ventetiden er noen dager lengre enn før pandemien, og det varierer fra fag til fag, forklarer han.

Jarle Kjøniksen er leder for avdeling for ortopedi og akuttmottak ved Drammen sykehus. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Jarle Kjøniksen er avdelingssjef for ortopedi og akuttmottak i Drammen. Avdelingen ble gjort om til korona-avdeling da pandemien kom. Derfor ble andre undersøkelser og operasjoner satt på vent.

Nå er avdelingen i vanlig drift igjen. Men de ansatte må jobbe mye ekstra for å ta igjen utsatte behandlinger, i tillegg til den vanlige driften.

– Jeg merker en slitasje hos de ansatte. Det kan bli lange dager, sier Kjøniksen.

Operasjoner på kvelder og i helger

Ved Stavanger universitetssykehus blir det ekstrajobbing utover høsten. Både kveldspoliklinikk og lørdagsoperasjoner planlegges.

Geir Lende er klinikksjef ved avdeling for ortopedi, operasjon og dagkirurgi ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Svein Lunde / Svein Lunde

– Stort sett er det egne medarbeidere som jobber ekstra, men det er også aktuelt å leie inn folk utenfra, svarer Geir Lende, klinikksjef ved klinikk for ortopedi, operasjon og dagkirurgi.

Ventetiden på operasjon har økt. Tidligere var den mellom tre og seks måneder. Nå er ventetiden opptil ett år. Alt dette skyldes pandemien, ifølge Lende.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) opplever mye av det samme. Også der jobbes det på kvelder og lørdager for å komme à jour.

Ved Sykehuset Sørlandet er den gjennomsnittlige ventetiden ti dager lengre enn for ett år siden, det vil si i snitt rundt 70 dager hittil i år, svarer sykehuset i en e-post til NRK.

– Jeg var heldig

Hofteoperasjonen til Inger Bråten var ikke et akuttilfelle. Derfor måtte hun smøre seg med tålmodighet.

Hun er veldig fornøyd med at hun fikk den etterlengtede operasjonen nå. For hun var spent på om en ny oppblomstring av pandemien ville utsette operasjonen ytterligere.

– Jeg var nok heldig som fikk komme inn nå, sier Bråten.

– Hvordan har ventetiden vært?

– Det har vært veldig smertefullt. Du kan ikke gjøre alt du vil, men nå gleder jeg meg til å trene meg opp, sier Bråten.

Inger Bråten venter på å bli skrevet ut og komme hjem. Nå begynner opptreningen som hun ser frem til. Foto: Maria Kommandantvold / NRK