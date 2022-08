Dyster studentstatistikk havner på regjeringens bord

– Det er ingenting som tyder på at dette fikser seg selv, så det trengs helt klare og tydelige tiltak, sier leder for Norsk studentorganisasjon, Maika Dam.

Over 24.000 norske studenter føler seg ensomme.

Det kommer frem i Norges største studentundersøkelse, Shot. Over 60.000 studenter har svart på undersøkelsen som tar for seg studentenes helse- og trivselssituasjon.

41 prosent svarte at de hadde få eller ingen venner.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Dam, synes det er trist at studenter har det så vondt. Nå vil hun ha flere tiltak. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Det gjør veldig vondt og jeg blir trist. Men for å være ærlig, jeg er ikke overrasket, sier Dam.

Til våren skal regjeringen legge frem en ny folkehelsemelding til Stortinget. Nå ber Dam helseministeren om at studentene blir inkludert i meldingen, som et eget kapittel.

– Vi vet at studenter sliter med å få seg venner og er ensomme, derfor er det viktig at vi blir med på folkehelsemeldingen som er ventet.

Inviterer til et møte for å finne løsninger

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bekrefter til NRK at psykisk helse, også blant studenter, vil bli en del av folkehelsemeldingen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på Arendalsuka. Hun forstår frustrasjonen til norske studenter. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Psykisk helse får en veldig stor plass fordi det er like viktig som å spise frukt og grønt. Vi har en stor jobb å gjøre, og den er vi nødt til å gjøre sammen, sier Kjerkol.

Nå inviterer hun studenter med på et møte for å grave dypere i årsakene til problemene – og finne løsninger.

– Studentorganisasjonene vil gi oss gode innspill, sånn at vi kan treffe med virkemidlene våre, sier Kjerkol.

– Penger og helse henger sammen

Tidligere denne uken la også Statistisk sentralbyrå (SSB) ut en ny levekårsundersøkelse for studenter. Tallene er dystre.

3 av 10 studenter i 2021 har lav tilfredshet med livet.

Kvinnelige studenter har oftere langvarige helseproblemer enn menn, og oftere symptomer på psykiske plager.

– Det er skikkelig trist å se at studentene melder om at de har det så vondt om dagen, sier leder for studentorganisasjonen, Maika Dam.

To studenter som gir hverandre en god klem. Nå ber NSO regjeringen om grep for å bedre den psykiske helsen. Foto: Lisa Mari Bynes / UIA

I undersøkelsen fra SSB svarer over 5 av 10 at de må jobbe for å ha nok penger til hverdagen. Nesten like mange svarer at de mener Lånekassen ikke gir nok stipend.

– Studenter må kanskje jobbe i stedet for å finne seg venner, og mange blir slitne av det. Penger og helse henger sammen og kan ikke ses på separat, sier Dam.

Helseministeren lover å se på økonomi som et av forslagene til en bedre studiehverdag.

– Studentfinansiering er en del av helheten, og også noe vi må se på. Men det er et ansvar høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har, og ikke jeg, sier Kjerkol.