– Det var ille før koronaen, men nå er det katastrofe, sier Mikael Svensson.

Han driver restaurantene Avalon og Michelin-belønnede Kontrast i Oslo.

Flere serveringssteder opplever at det er vanskelig å skaffe ansatte. Én av tre av de ansatte i serveringsbransjen har byttet jobb i løpet av pandemien.

– Mange dyktige forsvant under lockdown. Folk lurte vel på om dette var et yrke man ville bli gammel i, sier Svensson.

Vår- og sommersesongen er tiden hvor den største andelen av penger tjenes inn i serveringsbransjen. Svensken mener restaurantene som ikke har nok ansatte vil kunne få det vanskelig.

Svensson tror ikke folk vil vende tilbake til serveringsbransjen etter den store usikkerheten flere følte under pandemien.

– Det er ingen som har vist at de vil satse på en levende matkultur og sikkerhet for de ansatte.

Stor utfordring

Også i Fredrikstad har utelivsbransjen fått kjenne på bemanningsproblemer. Petter Eriksen er daglig leder for Paa Brygga i Fredrikstad. Han mener det er utfordrende å bemanne før hektiske sommerdager.

– Det blir nok ikke noe lettere i år enn tidligere i år, konstaterer Eriksen.

Han tror én av hovedgrunnene til mangel på arbeidskraft er pandemien

Restaurantbetjening i Paa Brygga i Fredrikstad. Fra høyre: Petter Eriksen, daglig leder. Harald Philip Brevik, restaurantleder. Michael Skyum, restaurantsjef. Foto: Rune Fredriksen / NRK

.

– De som tidligere jobbet i bransjen kan ha funnet seg en ny jobb under permisjon og nedstenging. Da er det vanskeligere for oss å fylle opp med gode medarbeidere med erfaring.

Student Carina (24) måtte flytte hjem – hadde ikke råd til mat

Virke vil ha en større satsing

Bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Hovden Edwards, mener verken Oslo eller Fredrikstad er alene om bemanningskrise for serveringsbransjen.

Hun opplyser at hele 80 prosent av deres serveringsmedlemmer nå leter etter folk.

– Vi ser at de som ble hardest rammet av pandemiene nå sliter mest med å få tak i folk.

Bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Hovden Edwards, sier økt usikkerhet har gjort at mange har skiftet bransje. Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun sier videre at en økt usikkerhet som følge av pandemien har sørget for at mange har byttet bransje. Nå mener hun at regjeringen må legge til rette for en økt satsing på rekruttering for å bedre yrkesfags status.

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, mener et tettere samarbeid må til for få flere til å velge restaurantbransjen. Foto: Pål Andersen/NRK

– Regjeringen sier at yrkesfag er de nye superstjernene, men det satses ikke nok per i dag med rekruteringen av yrkesfag.

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen sier hun er kjent med at det over tid har vært få søkere til yrkesfag som Restaurant og matfag i videregående skoler. Hun mener det må jobbes enda tettere enn tidligere for å få flere søkere.

– Vi må starte rekruteringen tidligere, allerede i ungdomsskolen for det er da de fleste ungdommer gjør sine valg, mener hun.

Arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag mener det er viktig at behovet til næringslivet og den kompetansen de arbeidsledige har en god match. I tillegg mener hun at gode vilkår sørger for økt status.

– For å heve statusen til et yrke gjelder det også å kunne ha gode lønns- og arbeidsvilkår for å tiltrekke seg folk