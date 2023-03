Norske muslimer hamstrer halal-mat i Sverige før ramadan

– Nummer 46, ropes det fra kjøttdisken.

Lydnivået er høyt inne i innvandrerbutikken på Svinesund. Kilo på kilo med halal-slaktet kjøtt selges unna i rekordfart til de over hundre som står i køen.

– Jeg tror det er kjøtt som er tingen for veldig mange, og også for oss, sier Shaker Sharif fra Oslo.

Kompisene Shaker Sharif og Paine Mukama er sammen på tur til Svinesund for å handle i siste liten. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Sammen med kompisen Paine Mukama har han tatt turen med buss over grensa for å handle.

– Det blir veldig kaos når folk kommer i siste liten, sier han.

Torsdag starter fastemåneden ramadan. Da avstår muslimer fra mat og drikke mellom daggry og solnedgang.

Selve fasten kan by på utfordrende dager med mange timer uten næring, men Sharif ser frem til fellesskapet de neste fire ukene.

– Ramadan er viktig for meg. Jeg bruker tid med familien, styrker nærhet til religionen min og passer på å spise til riktige tider av døgnet, sier Sharif.

NRK forklarer Hva er ramadan? Bla videre Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen. Det er også kjent som fastemåneden. For muslimer handler fasten om å ikke drikke eller spise fra rett før soloppgang, kalt daggry, til solnedgang. Daggry og solnedgangstider varierer fra hvor i verden man bor, lengden på fasten kan derfor variere. I Norge er det også store ulikheter om man er nord eller sør i landet. Under fasten må man også avstå fra røyking og sex. Det er kun friske voksne som skal faste. Barn, syke, eldre, menstruerende kvinner og gravide trenger ikke å faste. Ramadan avsluttes etter 29-30 dager med en feiring som kalles id al-fitr. Da kan du si «Id mubarak». Det betyr «God id»! Forrige kort Neste kort

Kommer fem busser daglig

Butikken BR Food på Svinesund har høyest omsetning i ukene før ramadan, men selger også mye under fastemåneden.

– Det er full fart her, og det er vi klare for. Vi har kunder fra mange ulike nasjonaliteter som kommer hit for å handle blant annet halalslaktet kjøtt, sier butikksjef Hamed Sindi.

Butikken samarbeider med flere busselskaper og hver dag før ramadan kommer det opp mot fem busser med kunder fra Oslo-regionen.

– For muslimer er dette julaften, smiler han.

Her skjæres flere kilo med oksekjøtt opp for salg. Slakterne har mye å gjøre i dagene før ramadan starter. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Den svenske kronekursen spiller ikke på lag med de norske kundene om dagen. De siste ukene har den svenske kronen styrket seg betydelig.

Kjøttprodusenten Roar Stang tilbyr i dag en rekke halalprodukter i Norge. De erkjenner at utvalget er for dårlig.

– Vi opplever at tilbudet av halalkjøtt i Norge er og har vært for dårlig. Vår jobb er å komme i en posisjon hvor vi kan levere et bredere sortiment i dagligvare, og der har vi vært for dårlige, sier daglig leder Paal Stang.

Også Nortura har stor etterspørsel etter halalkjøtt i Norge. Deres sortiment har hatt få endringer de siste årene.

– Etterspørselen etter halal er nå veldig stor, spesielt etter hele lam, sier Thomas Lagarhus, leder for industrisalg.

Ramadan kan by på utfordringer

Flere peker på utvalget som den største grunnen til at de velger å storhandle i Sverige. Spesielt de som bor et stykke fra grensa.

Kareem Sadeg har fylt opp handlevognen med en rekke varer.

– Det finnes ikke like mye halal-mat i Norge som her i Sverige, derfor kommer jeg hit for å handle før ramadan, sier Sadeg.

Imran Asif. Foto: Tomas Berger / NRK

Imran Asif handler mest kylling.

– Utvalget er bedre, men også prisen. Det er viktig for meg, spesielt nå som prisene har økt i Norge.

Nå ser han frem til ramadan, til tross for at det kan by på utfordringer.

– Vi får se hvordan det blir. Det blir litt lange dager, sier Asif.