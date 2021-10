– Det er snakk om en konvertitt til islam, sa politimester Ole Bredrup Sæverud om gjerningsmann Espen Andersen Bråthen.

Det er denne kommentaren tusenvis av norske muslimer har reagert på de siste dagene.

– Uansett hvor du putter ordet religion, så blir det reaksjoner, sier Waqar Dar til NRK.

Han er selv muslim og la dagen etter drapene i Kongsberg ut et innlegg på Instagram.

Waqar Dar mener det var unødvendig av politiet å fortelle at mannen var konvertitt til islam. Foto: Alta Dar

– Vi trenger ikke vite en drapsmanns hudfarge, seksuelle legning, etnisitet eller religion. Vi vil se drapsmannen straffet og vite at de pårørende får den hjelpen de vil trenge i denne vanskelige tiden, skrev Dar på Instagram.

Innlegget har blitt sett av over 20.000 mennesker, og er delt av tusenvis med muslimsk bakgrunn.

– Det er vondt, veldig vondt. Det er veldig mange unge muslimer som skriver til meg og sier de har en ekkel følelse. De elsker Norge, men føler de ikke blir elsket tilbake, sier Dar.

– Mener du det var feil av politiet å si at han var konvertitt og muslim?

– Det var unødvendig. Man vet jo ikke om det er sant engang. Det er kanskje bare noe han påstår.

I Kongsberg har flere lagt ut blomster og bamser etter at fem mennesker ble drept. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Politiet: – Ikke den eneste hypotesen

Politiet sier gjerningspersonens tilknytning til islam tidlig kom opp fordi de ønsket å unngå spekulasjoner.

– Vi valgte i en tidlig fase å informere om at det hadde vært bekymringer knyttet til radikalisering, og på spørsmål fra media ble det bekreftet at han hadde konvertert til islam, sier politimester Ole B. Sæverud til NRK.

Sæverud forstår ikke kritikken om at politiet har vektlagt at han var konvertitt i sin kommunikasjon.

– For politiet er bekymringen knyttet til radikalisering viktig i etterforskningen for å kunne danne et bilde av et mulig motiv for handlingen. Det er ikke dermed sagt at dette er den eneste hypotesen vi jobber med som mulig motiv, sier Sæverud.

Rød rose på Instagram

Ashwi Mire er selv muslim og reagerte med sjokk da hun hørte politiet på pressekonferansen.

Ashwi Mire mener informasjonen om religion er irrelevant. Foto: Privat

– Jeg tenkte at jeg må stå i stormen igjen, forklare meg og ta tydelig avstand fra en handling jeg ikke har begått, bare fordi jeg er muslim, sier Mire.

Hun mener det er irrelevant informasjon at han var konvertitt. På lik linje som at han er mann eller kanskje heterofil.

– For meg virker det som at dette var forklaringen på hvorfor han utførte handlingene. Fokuset burde vært på ofrene og deres familier, sier hun.

Mange unge muslimer har på blant annet Instagram delt et bilde av en rød rose med skriften «Kongsberg».

Skjermbilde av Frida Tegner sin Instagram-bruker. Tatt 15.10.21 klokken 13:43 Foto: Instagram

Imam: – Uansvarlig av politiet

Blant muslimske ledere har politiets kommunikasjon også vært et tema de siste dagene.

På torsdag var en rekke religiøse ledere samlet i Sarpsborg. Der ba de for at gjerningspersonen ikke var inspirert på en gal måte av islam.

Imam Aziz Ahmedovic mener politiet kunne holdt informasjonen tilbake informasjonen om at gjerningspersonen var konvertitt til islam. Foto: Privat

– Vi ser hvor mye oppmerksomhet den informasjonen har fått i etterkant av at det ble kjent, sier imam Aziz Ahmedovic, som også leder Dialogforum Østfold.

Han mener politiet kunne holdt informasjonen for seg selv, og at det like så godt kunne vært nevnt at gjerningspersonen hadde familieproblemer eller var arbeidsledig.

– Det er informasjon som kan sidestilles. Hvorfor sier de ikke noe om det? Det er uansvarlig av politiet, sier Aziz.