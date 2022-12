TikTok er det sosiale mediet som øker mest blant barn og unge.

Videoer om trening og kosthold er blant innholdet som engasjerer i denne aldersgruppen. Og flere stiller spørsmål direkte til norske muskelbyggere i kommentarfeltet.

I artikkelen «TikToks muskelkraft» avslørte NRK at tusenvis av kommentarer er lagt igjen av norske brukere som oppgir å være mellom 9 og 14 år. De fleste av dem er gutter.

Aldersgrensen på TikTok er 13 år. Kommentarene fra barna handler ofte om hvordan få store muskler på kort tid og hvilke kosttilskudd de bør ta.

Vi har plukket ut de vanligste spørsmålene og bedt to eksperter fra det offentlige informasjonsnettstedet Ung.no om å svare på dem.

Slik fant vi kommentarene fra barn Ekspandér faktaboks NRK har analysert 230.000 kommentarer fra TikTok-sidene til 50 populære norske muskelbyggere. Til sammen har de 888 millioner visninger på videoene sine. Ved å filtrere ut alle kommentarer der brukere oppgir sin egen alder, kan vi dokumentere at 519 brukere skriver på norsk og oppgir å være mellom 9 og 14 år. Deretter har vi sammenstilt alle kommentarene som disse 519 brukerne har lagt igjen. Det er til sammen 4491 kommentarer. Sannsynligvis er tallene mye, mye høyere. De færreste oppgir alderen sin når de kommenterer.

«Hei jeg trener en del vekter er det farlig for meg jeg er 12 år»

Tidligere trodde man at å trene med vekter var skadelig før man var ferdig utvokst fordi det kunne stoppe veksten, men forskning tyder på at dette ikke stemmer.

Styrketrening er derimot veldig bra for kroppen, og ikke skadelig for utviklingen når man er ung. Du kan helt fint trene med vekter.

Det som likevel er viktig er at treningen gjøres riktig, og at du ikke trener for tungt eller for mye for fort. Dette for å unngå skader og for å få god fremgang av treningen.

Søk gjerne råd hos voksne med kunnskap om trening som kan hjelpe deg med dette.

God trening!

Hilsen Kaja

Fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi

Kaja Børø er fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi og svarer jevnlig på spørsmål fra barn og unge på Ung.no. Foto: Privat

«Hva synes du om at en 14 åring veier mat og logger det han gjør på gymmen?»

Vi anbefaler ingen å veie maten sin. Hvis man begynner med det, så kan man fort bli veldig opphengt i mat og hva man spiser, og man mister gleden rundt mat.

Heldigvis er det slik at kroppen vår er ekspert på å regulere hvor mye mat vi trenger, hvor mye vi forbrenner og hvor sultne vi er. Dette styrer den ut fra hvor aktive vi er og hvor mye vi spiser.

Vi trenger ikke å telle kalorier for å få i oss riktig mengde mat. Alt vi trenger å gjøre er å spise regelmessige, normale porsjoner og følge kroppens egen sult- og metthetsfølelse. Når man trener er det også viktig å spise litt ekstra i forbindelse med treningsøkten.

I stedet for å bruke energi på å veie mat, vil jeg heller råde deg til å lytte til kroppens egne signaler om sult og metthet, samt fokusere på det å spise måltider med sunn og næringsrik mat. Her er noen tips til et sunt og balansert kosthold.

Hilsen Julie

Klinisk ernæringsfysiolog

Julie Sørbø Helliesen er klinisk ernæringsfysiolog og svarer jevnlig på spørsmål fra barn og unge på Ung.no. Foto: Rune Helliesen / Rune Helliesen

«Bør 13 åring bygge opp muskler?»

Som 13-åring er kroppen fortsatt i vekst og utvikling, og da vil man få en naturlig økning av muskelmasse. I denne alderen bør ikke målet være å bygge muskler, men å ha fokus på riktig teknikk under trening og å trene eller drive med en fysisk aktivitet som du liker.

Det er ingen fasit på hvor mye en 13-åring bør trene, men for å ha en god helse er det anbefalt at unge er i bevegelse i minst én time hver dag, og at man bør trene sånn at man blir sliten minst tre ganger i uken.

Tren, ha det gøy og finn aktiviteter du trives med! Og jeg anbefaler deg å ikke ha så mye fokus på akkurat muskelvekst og kroppsfasong.

Hilsen Kaja

«Hva syntes du om steroider og hva er de bra og dårlig sidene med det😁😁»

Anabole steroider er kunstig fremstilt testosteron (det mannlige kjønnshormonet), og har effekter som blant annet gir mer muskelmasse og reduserer fettmengden. Kroppen tåler også mer trening når man bruker steroider.

Steroider er svært effektivt, men det kan gi ganske mange alvorlige og kjipe bivirkninger.

Det kan blant annet føre til at man kan bli kortere i høyden enn det man genetisk egentlig skulle ha blitt. Man har økt risiko for hjerteproblemer og avrivning av sener. Dessuten får mange kviser. Menn får ofte lysere stemme, utvikling av pupper og testiklene krymper. Steroidebruk kan også føre til blant annet depresjon, aggressivitet, energiløshet og angst.

Det er ulovlig å bruke steroider. I tillegg kan det altså rett og slett være farlig å bruke, og det kan gi varige konsekvenser livet ut. Derfor anbefaler vi ingen å bruke dette.

Hilsen Kaja

«Hva tenker du er bra å løfte i benkpress for en 13 åring?»

Hvor mye en 13-åring løfter i benkpress varierer veldig fra person til person. Det finnes ikke noen statistikk på dette, for da måtte vi ha testet alle med jevne mellomrom på akkurat den øvelsen. Derfor er det ikke noe fasitsvar på spørsmålet ditt, men det er altså veldig forskjellig!

En 13 år gammel gutt som er kommet i puberteten er for eksempel ofte sterkere enn en som ikke er i puberteten. Hvor sterk man er avhenger blant annet også av gener, hvor mye du trener og hva du spiser.

Husk at det lureste er å sammenligne seg med seg selv og følge med på egen fremgang fremfor å sammenligne seg med andre. Det er heller ikke så viktig hvor mye man løfter i benkpress, men at man trener variert og hele kroppen.

Hilsen Kaja

«Bør jeg spise før eller etter jeg trener får å bygge muskler? Og hvor mye vann bør jeg drikke vær dag?»

Det kommer litt an på hva du skal trene, hvor tidlig du skal trene, hvor lenge du skal trene og hva du selv føler deg komfortabel med. Trener du senere på dagen er det viktig at du har fått i deg et måltid noen timer i forkant, slik at du har energi til å gjennomføre økten.

Etter trening er det viktig å fylle på med næring, uavhengig av når på dagen du trener. Går det lang tid til neste måltid, vil et mellommåltid som frukt, yoghurt, müsli, energibar osv. være nyttig.

Det er anbefalt å drikke rundt 1,5 liter væske hver dag, men behovet varierer mye med alder, temperatur og hvor aktiv du er. Jeg vil anbefale deg å først og fremst drikke vann når du er tørst, men anbefalingen gjelder også annen drikke, som melk, juice, saft eller smoothie.

Hilsen Julie

«Jeg lurte på om det er vits med å starte med kreatin og pwo nårr jeg er 13 år?»

Generelt vil vi ikke anbefale en 13-åring å ta tilskudd som kreatin og pre-workout (pwo). Husk at du er i en alder der kroppen din utvikler seg mye og at du naturlig vil få mer muskelmasse i løpet av puberteten. Da er ikke kunstige tilskudd som kreatin nødvendig. Det er viktigere at du trener jevnlig.

Gjør du det i tillegg til å spise nok, sunn og næringsrik mat, vil bruk av tilskudd være helt unødvendig og bare en ekstra utgift for lommeboka di.

Kreatin finnes naturlig i matvarer som kjøtt, egg, fisk og fugl. Noen opplever dessuten bivirkninger ved bruk av kreatintilskudd. Når det gjelder pwo, er dette et kosttilskudd som hovedsakelig inneholder koffein, noe man også skal være litt forsiktig med.

Hilsen Julie

«Kan man ta for mye kreatin?»

Man skal aldri ta mer enn det som står som anbefalt dosering på pakken (eller anbefaling fra lege) – uansett hvilket kosttilskudd man bruker. Tar du mer enn anbefalt dose kreatin vil ikke kroppen kunne benytte seg av det ekstra tilskuddet heller.

Dagens forskning viser at omtrent 30 prosent av dem som bruker kreatin, ikke får noe effekt. Med andre ord er det overflødig, og du kaster bort kosttilskudd for ingenting.

Det er ikke bekreftet noen bivirkninger ved kreatintilskudd så lenge du følger pakningsvedleggets brukerinstrukser, men langtidseffekter/langtidsbivirkninger er enda ikke nok forsket på til å kunne avslå mulige skadelige virkninger.

Det er ikke nødvendig å vurdere slike produkter når man er ungdom og trener styrke, siden man fortsatt har mye å gå på når det gjelder naturlig muskelvekst i pubertet, løfte- og treningsteknikk, variasjon i treningsprogram og det naturlige kostholdet.

Hilsen Julie

«Kan man ta flere fri dager fra trening i sommerferien hvis man er 14 år»

Ja, i sommerferien er det helt greit at det blir litt mindre trening. Hvor mye du kan ta treningsfri kommer an på flere faktorer, som utgangspunktet ditt og målsettingen med treningen din. Men trener du ofte til vanlig, kan ferien være en fin tid til å trappe litt ned og gi kroppen en pause.

Selv om man trener mindre er det lurt å være litt aktiv hver dag, det er sunt for hode og kropp. Du kan for eksempel gå turer, svømme, spille fresbee, gjøre vannsport, spille volleyball eller gjøre andre aktiviteter du liker. Å være aktiv på andre måter enn normalt er også trening, og det vil bidra til at man ikke mister formen.

Det viktigste er at du har en fin sommer der du koser deg og gjør aktiviteter du har det gøy med. Så blir du kanskje enda mer motivert til de vanlige rutinene og treningen etter ferien igjen.

Hilsen Kaja

«Er 14år. Hvordan kan jeg legge på meg/bulke på en sunn måte og ha en lav fett prosent?»

For å bygge muskler er det viktig å spise nok mat. Kostholdet bør være sunt og variert for å få tak i byggesteinene som trengs. I tillegg til å spise nok sunn mat generelt, er det viktig å få i seg nok protein hver dag. Proteiner finner du i kylling, kjøtt, fisk, belgvekster (bønner, erter, linser), egg og meieriprodukter.

Det kan være lurt å inkludere noen av disse matvarene i alle måltidene du spiser og ellers passe på at du spiser både sunt og variert. Helt vanlig mat er mer enn bra nok, og det er ikke nødvendig med proteinpulver.

Prinsippet for å miste fett er at man må ligge i energiunderskudd, altså spise mindre energi enn man forbrenner. Samtidig må man for å bygge muskler få i seg nok energi til at kroppen går i et energioverskudd. Dette er to motsatte prosesser.

Hvis man skal klare å få til begge deler samtidig, er det viktig at man er omtrent i energibalanse (altså inntar minimum like mye energi som man forbruker). Ved å kombinere styrketrening og kondisjonstrening og samtidig passe på å spise nok sunn og variert mat, vil du kunne nå målene dine.

Når det er sagt bør man ikke ha som fokus å bygge muskler når man er 14 år. Kroppen er under utvikling og får naturlig mer muskler i løpet av puberteten.

Hilsen Julie

Trenger du noen å snakke med om trening og kroppspress? Da kan du anonymt ta kontakt på nett eller telefon med samtaletjenesten til Antidoping Norge.